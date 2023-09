REACT Group Plc est un fournisseur britannique de services spécialisés de nettoyage, de décontamination et d'hygiène, comprenant à la fois le nettoyage commercial sous contrat et les travaux spécialisés de décontamination d'urgence. Les segments de la société comprennent l'entretien contractuel, le travail réactif contractuel et le travail ad hoc. La société opère à travers trois divisions : fenêtres commerciales et bardage, hygiène et maintenance, et urgence et décontamination. Son activité principale comprend des entreprises de nettoyage de vitres commerciales qui fournissent un service essentiel à un grand nombre de clients de premier ordre, ainsi que des régimes de nettoyage réguliers dans les services de santé, le secteur de l'éducation, sur certaines parties du réseau ferroviaire et sur les autoroutes. Ses activités comprennent également des interventions d'urgence en cas de traumatisme, de comportement antisocial et d'autres incidents dangereux dans toute une série de secteurs. Les travaux ad hoc spécialisés de l'entreprise comprennent le traitement des vides, des décharges sauvages, de l'élimination du guano de pigeon et des graffitis.