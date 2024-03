Reading International, Inc. est une société de divertissement et d'immobilier. La société est engagée dans le développement, la propriété et l'exploitation de cinémas et de biens immobiliers commerciaux et de détail aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les secteurs d'activité de la société sont l'exploitation de films en salle (exploitation cinématographique) et l'immobilier. Le secteur de l'exploitation cinématographique offre à ses clients des expériences cinématographiques grâce à un confort et à un service de type hospitalier, à une présentation cinématographique de pointe, à des salles conçues, à une programmation de films et d'événements, ainsi qu'à des options de restauration et de boissons raffinées. Le segment immobilier est engagé dans l'activité immobilière par le biais du développement et de la propriété, de la location ou de l'octroi de licences à des tiers pour des actifs commerciaux, de vente au détail et de théâtre. Ses marques commerciales comprennent Reading Cinemas, Consolidated Theatres, Angelika Film Center, State Cinema, Angelika Anywhere, 44 Union Square, Newmarket Village et Cannon Park.

Secteur Loisirs et détente