ReadyTech Holdings Limited est une société basée en Australie, qui fournit des logiciels en tant que service (SaaS). La société opère à travers trois segments : Éducation, Solutions pour la main-d'œuvre, et Gouvernement et justice. Le secteur de l'éducation fournit des produits et des services aux fournisseurs d'éducation tertiaire, y compris l'enseignement technique et complémentaire (TAFE). Les produits du secteur de l'éducation de la société sont ses systèmes de gestion des étudiants basés sur le cloud et ses systèmes de gestion de l'apprentissage destinés aux prestataires d'éducation et de formation pour gérer le cycle de vie des étudiants, de l'inscription à l'achèvement des cours. Son segment des solutions pour la main-d'œuvre fournit des produits et des services aux entreprises de taille moyenne dans divers secteurs, avec des logiciels de paie, des services de paie externalisés et des solutions logicielles de gestion des ressources humaines pour les employeurs. Son segment gouvernement et justice fournit des solutions SaaS de gestion des affaires gouvernementales et judiciaires aux gouvernements locaux, aux gouvernements d'état et aux départements de justice.

Secteur Logiciels