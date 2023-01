MISES À JOUR COMMERCIALES : Alliance Pharma embauche un COO ; Empire fait avancer les travaux sur le terrain

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Alliance Pharma PLC - distributeur de marques de produits de santé grand public et de médicaments sur ordonnance basé à Chippenham, Angleterre - Embauche Jeyan Heper en tant que directeur de l'exploitation, à compter du 1er février. Il a occupé des postes de direction dans la gestion des marques chez Procter & Gamble Co et dans le marketing chez Danone SA. Déclare que le directeur général Peter Butterfield reviendra dans l'entreprise au premier trimestre de 2023, de manière progressive. Décide de nommer un PDG intérimaire qui devrait rejoindre le conseil d'administration et se concentrer sur la livraison stratégique et l'engagement des parties prenantes externes.

Empire Metals Ltd - Explorateur et développeur de minéraux basé à Londres - Déclare que les travaux d'exploration sur le terrain à son projet de cuivre Pitfield en Australie occidentale progressent bien. Le projet a le potentiel de contenir de multiples gisements de cuivre stratoïdes hébergés dans les sédiments. Le travail sur le terrain s'est concentré sur les zones sous-explorées du projet afin de générer de nouvelles données d'exploration. "De grands progrès ont été réalisés sur nos deux principaux camps d'exploration à Pitfield et Eclipse-Gindalbie au cours des dernières semaines alors que nous nous préparons à une poussée d'exploration majeure au cours du S1 2023. Ce qui est particulièrement excitant, c'est que nous avons trouvé un moyen d'accélérer nos activités sur le terrain à Pitfield, ayant pu contracter une équipe de levés IP qui pourrait se mobiliser sur le site à la mi-décembre, bien en avance sur notre calendrier d'exploration précédemment annoncé ", déclare le directeur exécutif Shaun Bunn.

Real Estate Credit Investments Ltd - investisseur spécialisé dans les marchés européens du crédit immobilier - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre s'élève à 1,482 GBP par action, soit une baisse de 2,0 p par action par rapport à 1,502 GBP par action au 30 novembre. Attribue cela au paiement du deuxième dividende intérimaire de 3,0p et de 1,0p de revenu d'intérêt. Continue à voir un pipeline croissant de prêts senior à des taux flottants attractifs. S'attend à réinvestir leurs remboursements dans des opérations à haut rendement en 2023.

Midatech Pharma PLC - Société de biotechnologie R&D basée à Cardiff, axée sur l'amélioration de la biodélivrance et de la biodistribution des médicaments - Prévoit de commencer l'escalade de la dose dans son essai MTX-110 après le premier mois de traitement et une recommandation positive du comité de surveillance de la sécurité des données de l'étude. L'étude de phase I est une étude ouverte d'escalade de dose conçue pour évaluer la faisabilité et la sécurité des perfusions intermittentes de MTX-110, ajoute-t-elle.

