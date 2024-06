Real Estate Credit Investments Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires des rendements attractifs et stables, principalement sous la forme de dividendes trimestriels, en s'exposant à un portefeuille diversifié d'investissements en crédit immobilier, comprenant principalement des prêts immobiliers et des obligations. Elle investit dans des dettes immobilières garanties par des propriétés commerciales ou résidentielles au Royaume-Uni et dans les pays d'Europe occidentale, en se concentrant principalement sur les pays où elle considère que l'évolution de la dynamique du marché de la dette immobilière offre un flux d'opérations durable dans un avenir prévisible. Ses segments comprennent le portefeuille de prêts et d'obligations bilatérales et le portefeuille d'obligations de marché. Il investit dans divers secteurs, tels que les hôtels, les immeubles à usage mixte, les logements pour étudiants, les résidences, les bureaux, la colocation, les loisirs, les résidences secondaires, la construction de logements et d'autres encore. Son gestionnaire de fonds d'investissement alternatif est Cheyne Capital Management (UK) LLP.