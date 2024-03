Real Estate Investors PLC - Fonds d'investissement basé à Birmingham avec un portefeuille de biens immobiliers commerciaux - Les recettes tombent à 11,5 millions de livres sterling en 2023, contre 13,3 millions de livres sterling l'année précédente. Perte avant impôts de 9,4 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 13,3 millions de livres sterling. Versement d'un dividende de 2,5 pence, inchangé par rapport à l'année précédente.

Le directeur général, Paul Bassi, a déclaré : " Nous disposons d'un solide portefeuille de ventes en cours de procédure judiciaire, dont l'achèvement est prévu au premier semestre 2024, et nous continuerons à tirer parti de la demande constante d'investisseurs privés et d'acquéreurs spéciaux pour des lots de plus petite taille. Nous conserverons nos actifs les plus importants à des fins de revenus jusqu'à ce que les entreprises et les acheteurs institutionnels reviennent sur le marché. Entre-temps, l'entreprise est solide sur le plan opérationnel et nous continuerons à gérer intensivement les actifs afin de maximiser les revenus et de réduire les niveaux d'inoccupation".

Cours actuel de l'action : 33,01 pence

Variation sur 12 mois : + 16 %.

