Theoreim lance Log In, SCPI dédiée à l'immobilier industriel et logistique en Europe

Log In, nouveau véhicule d'investissement lancé par Theoreim, repose sur l'alliance de deux spécialistes de l'épargne et de l'investissement immobilier en Europe : d'une part, la société de gestion de portefeuille indépendante et française Theoreim, gérante de la SCPI, qui décide des investissements et de l'orientation de gestion du véhicule et, d'autre part, le gestionnaire d'actifs Principal Real Estate Europe, plateforme européenne de Principal Real Estate Investors.



Cette nouvelle SCPI a pour ambition de mettre à disposition des entreprises des bâtiments adaptés à leurs besoins de production en Europe. Sa stratégie consiste à investir dans des locaux industriels, des surfaces de stockage, des centres de recherche, des datacenters afin d'accompagner les entreprises, au travers du prisme de l'immobilier, dans les enjeux liés à leur chaîne de production en Europe.



La SCPI Log In est accessible en direct à partir de 1 000 euros. La durée de détention recommandée est de 10 ans avec un objectif de TRI supérieur à 5%.



Guillaume Masset, président de Principal Real Estate, a déclaré : " La réindustrialisation de l'Europe et le boom de l'e-commerce présentent des fondamentaux très forts pour une SCPI comme Log In. "