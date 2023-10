Real Good Food PLC est une entreprise de fabrication et de distribution de produits alimentaires. La division Décoration de gâteaux de la société fabrique, vend et fournit des produits de décoration de gâteaux et des ingrédients pour les secteurs de la boulangerie. La société est engagée dans l'approvisionnement, la fabrication et la distribution de produits alimentaires aux secteurs du détail, de la fabrication, de la vente en gros et de l'exportation. La division Décoration de gâteaux de la société comprend, Renshaw au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique (USA) et en Europe et Rainbow Dust Colours. Renshaw fabrique de la pâte à sucre, du massepain, des glaçages mous, des guimauves et des caramels et vend ses produits à travers une série de canaux de vente, tels que le commerce de détail grand public et spécialisé, la vente en gros, la restauration et la fabrication de produits alimentaires, ainsi que l'exportation. Rainbow Dust Colours produit une gamme de paillettes, de poussières et de poudres comestibles ainsi que des peintures alimentaires, des pinceaux et des stylos pour le secteur de la sucrerie spécialisée. Renshaw Europe vend, commercialise et distribue les produits Renshaw et Rainbow Dust dans toute l'Europe continentale.

