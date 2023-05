Plus vert, plus grand et plus performant : Realco inaugure son nouveau site de production

Trois ans après l'incendie qui a détruit son centre de production et de stockage, Realco est fier d'inaugurer sa nouvelle usine dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve. Reconstruire, mais en mieux, telle était la motivation de cette société familiale qui n'a cessé de croître malgré le sinistre. Capacité de production plus que doublée, impact sur l'environnement nettement réduit, un rendement et une qualité améliorés : l'entreprise spécialisée dans les solutions de nettoyages issues de la chimie verte s'est donné les moyens d'assurer un service encore plus performant à ses clients, dans une dynamique de production beaucoup plus écologique.

Le nouveau site de production de Realco est inauguré ce jeudi 27 avril. Un évènement mémorable qui ouvre un nouveau chapitre pour l'entreprise wallonne spécialisée dans les solutions de nettoyage issues de la chimie verte. Les équipes trépignent d'impatience à l'idée de reprendre les rennes de la production et d'être à nouveau rassemblés sur un site.

Une capacité avoisinant les 10 millions de litres par an

L'usine a été conçue en cherchant à simplifier les flux et de façon modulable pour assurer sa flexibilité à long terme. Chaque zone a été étudiée et aménagée pour plus d'efficacité, de sécurité et de confort. Le bâtiment s'étend toujours sur 4.000 m2 et a pris de la hauteur pour accueillir un espace de stockage doublé.

Les cuves plus volumineuses destinées aux mélanges liquides sont passées de 2 à 4, pour une capacité totale équivalente à 26.000 litres. De l'autre côté, le mélangeur d'une tonne surplombe un tout nouvel espace entièrement dédié aux poudres.

Les lignes de conditionnement ont été redessinées pour un rendement 2 à 3 fois plus efficace. À terme, un potentiel de deux nouvelles lignes de production permettra le développement de nouveaux projets innovants.

Un site de production à la pointe de la durabilité

L'addition de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques et une isolation renforcée reflètent une vision énergétique globale à long terme. Les besoins énergétiques sont maintenant 3 fois moins élevés que dans le bâtiment précédent, qui avait pourtant la même superficie. Parmi les optimisations notables du site, la gestion de l'eau est mise à l'honneur. On découvre un aménagement sur mesure pour récolter et traiter l'eau de pluie qui sera utilisée directement dans les mélanges et lors du nettoyage des équipements. Chaque installation est équipée d'un système de nettoyage de pointe pour une meilleure économie d'eau. A cela s'ajoute une boucle de recyclage pour réutiliser l'eau de rinçage des cuves.

Résilience et introspection

Au cours de ces trois dernières années, Realco a fait preuve d'une incroyable résilience en traversant agilement les crises successives et les défis qui en découlent : incendie, pandémie, pénurie de matières premières, inflation et fluctuation des coûts, … « Nous avons pu rebondir rapidement grâce à un bel élan de solidarité de la part des collaborateurs, clients et concurrents devenus aujourd'hui des partenaires de confiance », dit George Blackman, CEO de Realco.

Au-delà des investissements dans l'innovation et du renforcement de ses partenariats, l'entreprise a aussi effectué un véritable travail d'introspection en intégrant de nouvelles pratiques de management collaboratif. « Redéfinir notre vision, notre mission et nos valeurs nous a permis de consolider nos bases pour une croissance plus vertueuse », ajoute George Blackman.

People, Planet, Prosperity

Concernant les rapports annuels de l'entreprise, ils intègreront désormais deux axes supplémentaires, People et Planet, afin de guider la société dans toutes ses décisions.

« Cette vision place la transition écologique indispensable au cœur de notre métier. Cette année est placée sous le thème de la robustesse, qui est une qualité essentielle pour assurer la survie et la prospérité dans un monde imprévisible ».

George Blackman

Ces cinq dernières années ont été rythmées par une croissance organique moyenne de +10% et une croissance du chiffre d'affaires en 2022 de +20% en-dehors de l'activité Piscine & Spa qui a été revendue. Par ailleurs, le transfert des marques Splash & Zen a permis à Realco de se concentrer sur ses activités phares, en maintenant l'emploi et en diminuant son empreinte environnementale.

Et le futur s'annonce tout aussi prometteur. L'entreprise, fondamentalement orientée vers l'innovation, continue d'investir dans l'hygiène de demain en développant des solutions basse température qui permettront à leurs clients de réaliser des gains énergétiques considérables. Différents projets de recherche ont pour ambition d'aboutir à des innovations de rupture technologique afin de déployer l'expertise de Realco sur des marchés d'avenir.