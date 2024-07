De nouvelles additions passionnantes à notre équipe de direction

Nous sommes heureux d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux membres au sein de notre conseil d'administration : Aline Le Clef de Sodexo et Nathalie Guillaume de Danone. Leur expertise en matière de développement durable et de responsabilité d'entreprise nous aidera à faire avancer notre mission : créer des solutions de nettoyage performantes et respectueuses de l'environnement.

Présentation des nouveaux membres du conseil d'administration

Aline Le Clef : La vision stratégique de Sodexo

Tout d'abord, Aline Le Clef apporte une riche expérience de Sodexo, où ses stratégies innovantes et son leadership ont conduit à la transformation. Ses compétences en matière de stratégie, de marketing et de responsabilité d'entreprise seront déterminantes pour le développement de solutions de nettoyage durables.

Nathalie Guillaume : Expertise en matière de développement durable chez Danone

De même, Nathalie Guillaume nous rejoint avec une vaste expérience acquise chez Danone. Elle possède une solide expérience en matière de leadership, d'engagement des parties prenantes et d'intégration du développement durable dans les stratégies commerciales. Sa capacité à mettre en place des projets et des partenariats à fort impact correspond bien aux valeurs et aux objectifs de Realco.

Reconnaissance de Bernard Jolly

En outre, depuis l'année dernière, Bernard Jolly de NOMAINVEST a apporté un soutien précieux à Realco. Ses contributions ont été déterminantes pour la réalisation de nos objectifs, et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur sa contribution continue.

Renforcer notre conseil d'administration pour l'avenir

Globalement, l'expérience et les connaissances combinées d'Aline et de Nathalie renforceront notre conseil d'administration et soutiendront la vision de Realco pour l'avenir. Leurs points de vue seront essentiels pour naviguer dans la transition écologique et favoriser une croissance durable.

En outre, nous remercions sincèrement Thierry Levintoff et Jean-Luc Heymans pour leurs contributions significatives au cours des dernières années. Leur dévouement a été très apprécié.

Avec l'arrivée d'Aline Le Clef et de Nathalie Guillaume au sein de notre conseil d'administration, Realco est prête à poursuivre son chemin vers l'innovation et la durabilité. Nous sommes impatients de travailler ensemble et de franchir de nouvelles étapes dans notre mission de créer un monde plus propre et plus durable. Bienvenue, Aline et Nathalie, et merci, Thierry et Jean-Luc, pour votre soutien inestimable.