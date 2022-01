Realco : entame la reconstruction de son site de production à Louvain-la-Neuve

Ce lundi 10 janvier 2022, Realco, la biotech wallonne spécialisée dans les solutions d'hygiène issues de la chimie verte, entame la reconstruction de son usine, dévastée par un incendie accidentel exactement deux ans plus tôt. Efficiente, flexible et écologique, la nouvelle usine offrira une capacité de production plus élevée, ainsi qu'un rendement et une qualité améliorés, de quoi permettre à Realco d'assurer un service encore plus performant à ses clients tout en réduisant significativement son impact sur l'environnement.

« Si le chantier démarre deux ans après l'incendie, c'est parce que nous avions l'ambition de reconstruire de façon durable et visionnaire, explique Philippe Demyttenaere, directeur de la production chez Realco.

La capacité de production du futur bâtiment avoisinera les 10 millions de litres par an avec, à terme, un potentiel de deux nouvelles lignes de production, ce qui laissera de l'espace pour des projets d'innovation prometteurs. En outre, le réseau de sous-traitants mis en place suite à l'incendie offre à Realco une capacité et une flexibilité complémentaire pour optimiser ses coûts de production. La gestion des flux entrants et sortants a également été réformée de manière à augmenter le rendement et renforcer la sécurité.

Plus globalement, le plan de reconstruction vise à soutenir Realco dans ses objectifs ambitieux de RSE (responsabilité sociétale des entreprises). L'isolation renforcée permettra de diviser par trois ou quatre la consommation de chauffage. Le toit du bâtiment sera équipé de panneaux photovoltaïques qui produiront de l'électricité pour les bureaux et l'usine. L'eau de nettoyage et des sanitaires sera quant à elle chauffée grâce aux panneaux solaires. Plusieurs bassins seront également prévus pour récolter et traiter les eaux de pluie (jusqu'à 250m3) et les utiliser non seulement pour le nettoyage de l'usine, mais aussi comme matière première en production.

« Cette reconstruction n'aurait pas été possible sans l'énorme soutien de nos clients qui sont restés fidèles et de nos partenaires qui ont continué à nous faire confiance, salue George Blackman, CEO de Realco. Mentionnons également l'engagement fantastique des équipes de Realco qui ont fait preuve de résilience pour traverser cette crise.

Nous nous réjouissons de tous les remercier à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle usine, qui aura lieu en janvier 2023. »