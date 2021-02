Realco : gagne en justice face à un contrefacteur

Communiqué de presse

Realco, le pionnier des solutions d'hygiène à base d'enzymes, fait valoir ses différents brevets relatifs aux biofilms et gagne en justice face à un contrefacteur !

Le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles vient de donner raison à la société de biotech brabançonne dans l'affaire l'opposant à un concurrent international qui contrefaisait ses produits de chimie verte.

Cette jurisprudence est importante dans la défense de la propriété intellectuelle du leader mondial de l'hygiène à base d'enzymes qui se trouve ainsi renforcée.

Louvain-la-Neuve, le 08 février 2021. Au cours des 30 dernières années, Realco n'a eu de cesse que d'innover et de développer des solutions d'hygiène toujours plus efficaces dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, de la restauration collective, des soins de santé et pour les particuliers. Une des plus grandes innovations de ses scientifiques fut sans aucun doute sa gamme de produits à base d'enzymes spécifiques sélectionnées pour détruire la couche protectrice des biofilms pour rendre les bactéries accessibles à une désinfection en profondeur et ainsi réduire grandement les risques de contamination.

« Outre son efficacité prouvée à maintes reprises aux quatre coins du monde, un des principaux atouts de cette solution est qu'elle est parfaitement biosourcée. » explique Sébastien Fastrez, Head of Research & Development chez Realco. « Nos experts ont réussi à mettre au point un produit qui est, d'une part, plus efficace que ce que la chimie classique permet de faire et, d'autre part, aussi respectueux de l'environnement que possible. Et puisque ces solutions sont écologiques et sans risque pour les utilisateurs comme les équipements, notre savoir-faire et notre expertise sont entièrement reconnus par nos nombreux clients. »

La tentation de copier une telle innovation est évidemment immense et c'est la raison pour laquelle Realco a pris soin de se protéger en déposant des brevets dans de nombreux pays en Europe et au-delà. Realco est également très attentive et surveille l'apparition d'éventuelles contrefaçons. C'est ainsi que la PME belge a découvert qu'un concurrent tentait de copier sa solution et a directement réagi, remportant ainsi l'affaire l'opposant au contrefacteur.

« Grâce à une veille constante du marché, nous nous sommes rapidement rendu compte que ce concurrent international avait entrepris de commercialiser une copie de nos détergents enzymatiques. » confirme George Blackman, CEO de Realco. « Notre réaction immédiate, les preuves accablantes et la clairvoyance du tribunal ont permis de mettre immédiatement fin à ces pratiques. Ceci nous encourage à faire d'autant plus valoir notre savoir-faire et à exiger le respect de notre propriété intellectuelle. Cela va également nous permettre d'amorcer de nouvelles pistes de collaboration avec différents partenaires tant au niveau national qu'international. »

À propos de Realco :

Implantée dans le Parc Scientifique de Louvain-la-Neuve, Realco surfe depuis plus de 30 ans sur la vague de la biotechnologie environnementale. Cette société belge, qui repousse les limites de la chimie classique en développant, fabriquant et distribuant des solutions et procédés d'hygiène à base d'enzymes, est ainsi devenue le leader mondial dans le domaine de l'hygiène et de la décontamination enzymatique ouvrant la voie à des solutions plus performantes, économiques et écologiques. Realco propose des solutions innovantes, tant aux particuliers qu'à l'industrie agroalimentaire, la restauration collective et commerciale, grâce à des investissements constants en recherche et développement. Comptant plus de 50 employés, la société affiche une hausse constante de son chiffre d'affaires. Elle peut par ailleurs compter sur son bureau de représentation aux Etats-Unis (Realzyme) afin de dynamiser ses ventes outre-Atlantique.

