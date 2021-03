Realco : cède ses activités Piscine & Spa au leader espagnol Fluidra

Information Réglementée - Information Privilégiée

Communiqué de presse 25 Mars 2021, 8h30

Avec la vente des marques Splash et Zen, Realco se recentre sur son core business. Son objectif est d'accélérer le développement et la croissance des solutions d'hygiène à base d'enzymes, plus performantes et respectueuses de l'environnement.



Ce mercredi 24 mars 2021, Realco a signé un contrat de cession d'actifs de ses marques Splash et Zen à la société espagnole Manufacturas Gre SAU, une filiale détenue indirectement par le groupe Fluidra. La clôture de la transaction est attendue en septembre 2021, permettant aux sociétés vendeuse et acquéreuse de préparer au mieux la transition. Le prix de la transaction est constitué d'un fixe de 3,5 millions d'euros et d'un variable équivalent à 10% du chiffre d'affaires à réaliser en 2022, 2023 et 2024 sur ces marques.

« Ce deal est le fruit d'une réflexion stratégique menée de longue date », explique George Blackman, CEO de Realco. « Avec un chiffre d'affaires de presque 5 millions d'euros en 2020, les gammes de produits Splash et Zen sont leaders du marché de l'entretien des piscines et des spas dans la grande distribution belge, mais elles relèvent plutôt de la chimie classique. Or, depuis mon entrée en fonction en 2017, nos équipes ne cessent de consolider leurs activités autour des produits et services à haute valeur ajoutée pour les entreprises et les particuliers, et également respectueux de l'environnement. »

Cette transaction ne mettra pas fin au long partenariat entre Realco et Fluidra. Au contraire, la collaboration se verra renforcée via différents mécanismes. La porte reste ouverte pour le développement commun de produits d'origine naturelle ou issus de la technologie enzymatique. En outre, Realco continuera de fabriquer certains produits chimiques pour Fluidra sur les 4 prochaines années et s'engage à offrir des prestations marketing et commerciales pour assurer une bonne transition du Business Splash et Zen. En termes de continuité des marques, rien ne change pour le réseau de distribution et les clients finaux qui pourront même profiter d'un élargissement de la gamme.

Cette vente va permettre à la biotech wallonne d'accélérer sa croissance à l'international, notamment dans l'un de ses marchés de prédilection : la lutte contre les biofilms qui constituent, pour les clients de Realco, l'une des principales sources de contamination. La transaction va également donner à l'entreprise les moyens d'investir davantage dans Eezym, sa gamme de produits d'entretien à base d'enzymes pour les particuliers.

Le capital ainsi dégagé ouvre également des pistes de réflexion en termes de croissance future, tant organique qu'au travers d'éventuelles acquisitions.