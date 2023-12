Realia Properties Inc. est une société canadienne d'investissement immobilier. La société est engagée dans l'identification et l'acquisition d'intérêts immobiliers. La société cherche à créer un portefeuille d'actifs immobiliers productifs de revenus aux États-Unis par l'acquisition de divers actifs. L'accent est mis sur les immeubles commerciaux de détail et les centres communautaires fondés sur la nécessité. Le portefeuille immobilier de la société se compose de biens tels que le Martin Downs Town Center, le Metro Gateway Shopping Center et le 116th Street Center. Le Martin Downs Town Center est un centre commercial de 36 252 pieds carrés, situé à Palm City, en Floride. Le Metro Gateway Shopping Center est un centre commercial de 64 793 pieds carrés, situé à Phoenix, en Arizona. Le 116th Street Center est un centre commercial de 44 854 pieds carrés, situé à Carmel, Indiana.

Secteur Développement et opérations immobilières