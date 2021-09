Réalités : Euroland Corporate rehausse son objectif de cours

Euroland Corporate maintient sa recommandation 'achat' sur Réalités avec un objectif de cours rehaussé de 35 à 40 euros, après la publication des résultats de premier semestre 2021 en forte amélioration avec notamment un résultat net quasiment doublé.



'Véritable relai de croissance, l'activité de maitrise d'usage devrait contribuer progressivement à la rentabilité et jouer pleinement vers 2025 (atteinte d'une taille critique)', souligne le bureau d'études.



L'analyste pointe aussi l'évolution de la marge d'EBITDA 'témoignant des efforts d'investissements menés par le groupe pour suivre le développement des activités de maîtrise d'usage et l'ouverture de deux résidences gérées en France'.



