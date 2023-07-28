28 juillet (Reuters) - La Fédération bancaire de France a indiqué vendredi:
* LA FÉDÉRATION BANCAIRE DE FRANCE NOTE LA RÉSILIENCE DU SECTEUR BANCAIRE FRANÇAIS DANS LES STRESS TESTS DE L'AUTORITÉ BANCAIRE EUROPÉENNE
* CECI MONTRE QUE LES BANQUES FRANÇAISES SONT SUFFISAMMENT CAPITALISÉES POUR CONTINUER À SOUTENIR L'ÉCONOMIE, MÊME DANS DES CONDITIONS PARTICULIÈREMENT DÉGRADÉES-FBF
* CONCERNANT L'ACTIVITÉ DE BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE L'EXERCICE DE L'ABE N'A PAS TENU COMPTE DES EFFETS POSITIFS DE RÉALITÉS OBJECTIVES, NOTAMMENT LE FAIT QUE LES BANQUES FRANÇAISES OFFRENT DES PRÊTS IMMOBILIERS À TAUX FIXE-FBFRPT- (Gdansk Newsroom)