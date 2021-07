REALITES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Maîtrise d'usage : REALITES entre en négociations exclusives avec le groupe de restauration collective VINDEMIA Saint-Herblain (44), le 5 juillet 2021, 18h - Le groupe de développement territorial REALITES annonce être entré en négociations exclusives pour l'acquisition de 85% du capital du groupe VINDEMIA, spécialisé dans la restauration collective et événementielle. Cette acquisition s'inscrirait pleinement dans la stratégie de renforcement des activités récurrentes de Maîtrise d'usage du Groupe, en cohérence avec son engagement d'entreprise à mission. Le Groupe VINDEMIA présente de fortes synergies avec les autres activités de Maitrise d'Usage, notamment celles des résidences pour personnes âgées, et répond aux besoins de développement des activités tertiaires de Maitrise d'Ouvrage. L'opération devrait être réalisée d'ici au 1er septembre 2021. Agenda financier Mardi 20 juillet après bourse : Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 Jeudi 16 septembre après bourse : Publication des résultats du 1er semestre 2021 Vendredi 17 septembre à 10h : Présentation SFAF des résultats semestriels À propos de REALITES Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en maîtrise d'ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d'activités.) et en maîtrise d'usage (exploitation de résidences séniors, résidences étudiants, complexes de loisirs, centres de santé), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers. Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Building Technologies (RBT), pôle ingénierie-technologie de construction industrielle hors site, pour des bâtiments décarbonés, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Fort d'innovations exclusives et de développements en robotique, RBT offre des solutions de rupture pour pondérer la hausse des coûts et diviser par deux les délais de construction, tout en réduisant fortement son empreinte environnementale. Premier maître d'ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l'appui d'un Comité de mission composé d'experts reconnus. Fort de plus de 640 collaborateurs et d'une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc), REALITES affiche en 2020, une hausse de 23,8% de son chiffre d'affaires à 204 M?. Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires de 800 M? avec un Résultat Opérationnel de 8%. REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com Contact analystes/investisseurs : REALITES - Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 - comfi@realites.com Contact presse :

