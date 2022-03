P&O Ferries rejette la demande du gouvernement de réembaucher les travailleurs licenciés

P&O Ferries a rejeté mardi la demande du gouvernement britannique de réembaucher 800 travailleurs qu'elle a licenciés sans préavis il y a deux semaines, affirmant que cela provoquerait l'effondrement de la société.

P&O Ferries, une entreprise vieille de 180 ans qui appartient désormais au groupe logistique DP World basé à Dubaï, a suscité un tollé de la part des ministres du gouvernement britannique, des législateurs et des syndicats pour sa décision choquante, ce mois-ci, de remplacer le personnel par des travailleurs intérimaires moins chers.

Les garde-côtes britanniques ont depuis immobilisé deux ferries exploités par P&O en invoquant des problèmes de sécurité liés à un manque de familiarisation de l'équipage.

Le patron de P&O Ferries, Peter Hebblethwaite, a déclaré que la demande du gouvernement d'annuler les licenciements ignorait "les réalités fondamentales et factuelles de la situation", répondant au Secrétaire aux Transports Grant Shapps dans une lettre publiée sur Twitter.

"Les circonstances qui ont conduit P&O Ferries à prendre cette décision en premier lieu sont toujours d'actualité... Se conformer à votre demande provoquerait délibérément l'effondrement de l'entreprise, entraînant la perte irrémédiable de 2 200 emplois supplémentaires", a-t-il ajouté.

"Je ne peux imaginer que vous souhaitiez contraindre un employeur à provoquer sa propre chute."

P&O Ferries dispose d'une flotte de plus de 20 navires et assure plus de 30 000 traversées par an sur des liaisons entre la Grande-Bretagne, la France, l'Irlande et d'autres pays d'Europe du Nord. Elle a partiellement imputé sa restructuration à la pandémie, affirmant avoir perdu 100 millions de livres l'année dernière en raison des restrictions liées au virus.

Lundi, Shapps avait déclaré qu'un ensemble de mesures serait introduit pour bloquer les groupes de ferries cherchant à payer les travailleurs moins que le salaire minimum.

La semaine dernière, Hebblethwaite a déclaré à une commission parlementaire que la compagnie avait enfreint la loi en ne consultant pas les syndicats afin de pouvoir faire appel à du personnel intérimaire moins cher.

Les nouvelles recrues gagnaient en moyenne 5,50 livres par heure, a-t-il déclaré à la commission. Le salaire minimum britannique, qui est actuellement de 8,91 livres pour la plupart des travailleurs, doit passer à 9,50 livres le mois prochain.

Le gouvernement britannique n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters mardi.

Hebblethwaite a également déclaré dans la lettre que la société "n'a jamais cherché à saper la réglementation sur le salaire minimum." (Reportage de Muvija M, Rédaction de William James, Andrew MacAskill et Jane Merriman)