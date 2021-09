Premiers travaux d'aménagement et nouvelle pelouse naturelle au stade BAUER : mission accomplie pour REALITES

Les travaux se poursuivent

Prochaine étape à venir, le démarrage des travaux de construction de nouveaux locaux sportifs entre le gymnase Juliot-Curie et le terrain. Cette nouvelle construction, livrée au printemps 2022 permettra au club de maintenir son activité d'école de foot et d'installer son staff dans des locaux à proximité immédiate du stade Bauer pendant toute la durée de l'opération. Les travaux d'aménagement de la Tribune Sud débuteront également à l'automne avec, entre autres, le remplacement des mâts d'éclairage sud, prévu en fin d'année 2021. L'année 2022 verra le démarrage des travaux de reconstruction de la Tribune Est puis viendra le tour de la Tribune Ouest de connaître une réhabilitation importante en 2023. L'opération se terminera par la mise en œuvre de la Tribune Nord et de la Bauer Box, 30 000 m² d'espaces mixtes qui accueilleront des commerces, des restaurants, des services de santé, des bureaux et espaces collaboratifs ou encore des équipements culturels pour faire vivre et vibrer le quartier.

