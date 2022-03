REALITES : Afrique – Nomination de Ilhame MAAROUFI au poste de Directeur Général

Son expérience dans la finance et dans l'aménagement des territoires lui a valu d'être sélectionnée parmi les 20 Youngs leaders de la fondation Africa France en 2017 qui a pour objectif de développer une relation vertueuse entre la France et l'Afrique.

Ilhame MAAROUFI y a contribué activement au développement de l'Eco-Cité en levant un financement de 300 millions d'euros auprès de l'Agence Française de Développement et de la Banque Européenne d'Investissement, et ce grâce notamment à la mise en place d'un plan de réinstallation des bidonvilles aux standards de la Banque mondiale. Au sein de l'aménageur elle a également travaillé sur la structuration de partenariats pour un centre santé d'envergure régionale avec le groupe Saudi German Hospital et le développement d'une offre éducation avec des opérateurs nationaux et internationaux.

Au Maroc, elle a occupé pendant 10 ans la fonction de Directrice Finance, support et ressources de la Société d'Aménagement Zenata (Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion) en charge du développement de l'Eco-Cité Zenata (1re ville africaine certifiée Eco- City Label).

Diplômée de l'IAE Toulouse en comptabilité et finance, Ilhame MAAROUFI est titulaire d'un diplôme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Elle a débuté sa carrière en France, d'abord chez EY dans le département International business services puis chez KPMG au sein du département Conseil et Audit.

À PROPOS DE REALITES AFRIQUE

Hub continental installé à Casablanca, REALITES AFRIQUE accompagne le développement urbanistique et économique au Maroc et au Sénégal, en proposant des solutions immobilières innovantes plaçant l'humain au cœur de sa démarche, et contribuant activement au rayonnement des territoires.

Avec un spectre de services couvrant la maîtrise d'ouvrage et le management de projets, REALITES MAÎTRISE D'OUVRAGE MAROC porte et matérialise les projets du groupe au Maroc en assurant leur développement, construction et commercialisation.

Au Maroc, le groupe développe des projets à fort impact territorial, à l'image du mythique Lincoln Casablanca A Radisson Collection Hotel. À proximité de Casa Finance City, le Groupe codéveloppe Uptown Casa Anfa, grand projet à usages mixtes intégrant la première composante hôtelière de Casa Anfa, en plus de composantes résidentielles, bureaux et commerces.

Au cœur de l'Eco-Cité Zenata, REALITES AFRIQUE développe Gardenia Parc, une offre résidentielle nouvelle génération adaptée à la classe moyenne urbaine.

Pour en savoir plus : www.realites-afrique.com

À PROPOS DU GROUPE REALITES

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d'ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d'activités…) et en Maîtrise d'usage (service hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.

Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Build Tech, pôle technologie et innovation, qui rassemble les expertises techniques du Groupe au service de la Maîtrise d'ouvrage pour concevoir des projets répondant aux enjeux de la construction d'avenir.

Premier maître d'ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l'appui d'un Comité de mission composé d'experts reconnus.

Fort de plus de 900 collaborateurs et d'une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2021, une hausse de 39,5% de son chiffre d'affaires à 285,7 M€.

Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires de 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8%.

REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com

