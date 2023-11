REALITES

REALITES : Calendrier financier 2024



07-Nov-2023 / 17:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Calendrier financier 2024 du groupe REALITES Saint-Herblain, le 7 novembre 2023, 17h45. Le groupe de développement territorial REALITES annonce son calendrier financier 2024. Publications Dates Chiffre d’affaires annuel 2023 Jeudi 18 janvier 2024 Résultats annuels 2023 Réunion SFAF Mercredi 20 mars 2024 Jeudi 21 mars 2024 Rapport annuel intégré 2023 Jeudi 21 mars 2024 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 Jeudi 18 juillet 2024 Résultats du 1er semestre 2024 Réunion SFAF Mercredi 18 septembre 2024 Jeudi 19 septembre 2024 Rapport financier du 1er semestre 2024 Mercredi 25 septembre 2024 Communiqués et rapports diffusés après Bourse À propos de REALITES Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en hospitalité, santé, restauration, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers. Le Groupe est également engagé dans une profonde mutation des process de construction avec Mayers, sa filiale spécialisée dans la construction bas carbone et notamment le hors site, qui rassemble les expertises techniques et industrielles du Groupe afin de concevoir des projets répondant aux enjeux d’avenir de la construction. Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus. Fort de plus de 1 100 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et à l’international (Maroc, Sénégal, Portugal), REALITES affiche en 2022 une hausse de 27% de son chiffre d'affaires à 364 M€. REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). REALITES est éligible comme support de réinvestissement dans le cadre d’un report d’imposition tel que prévu par l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts. Pour en savoir plus : realites.com



Contact analystes/investisseurs : REALITES – Jean-Michel Onillon : +33 2 40 75 50 91 – comfi@realites.com Contact presse économique et financière : CAPVALUE - Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 – info@capvalue.fr Contact presse corporate et immobilier REALITES – Matthieu Maury : +33 6 80 12 29 94 – m.maury@realites.com Rejoignez Utiles en Actions,le Club Actionnaires de REALITES Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Calendrier financier 2024 REALITES