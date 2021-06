REALITES / Mot-clé(s) : Autres

REALITES: CleanTech : REALITES engage la révolution des process de construction sur 900 logements



23-Juin-2021



COMMUNIQUÉ DE PRESSE CleanTech : REALITES engage la révolution

des process de construction sur 900 logements

Saint-Herblain (44), le 23 juin 2021, 18h - Le groupe de développement territorial REALITES, via son pôle REALITES Building Technologies, met en ?uvre son innovation technologique exclusive : la fabrication industrielle « hors site » de bâtiments décarbonés sur mesure, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Ce nouveau process constructif divise par deux la durée des chantiers tout en minimisant leurs nuisances, et réduit significativement les coûts financiers de construction. REALITES, via son pôle REALITES Building Technologies (RBT), annonce avoir engagé l'application, sur près de 900 logements, de son nouveau process technologique de construction industrielle « hors site » de bâtiments sur mesure décarbonés, issu du savoir-faire de la start-up TESSA acquise en mai dernier. « Ce nouveau modèle repense les méthodes traditionnelles de réalisation des bâtiments et répond à chaque enjeu clé de la construction d'avenir : industrialisation, réduction de l'empreinte carbone et production locale », insiste Jérôme PHILIPPE, secrétaire général de RBT et cofondateur de TESSA. Exploitables aussi bien pour les logements individuels que collectifs avec la façade ossature bois (FOB), les innovations portées par RBT sont notamment appliquées sur 3 projets d'envergure du Groupe, comprenant des bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone : « La Canopée », située au c?ur d'un nouvel écoquartier à Chambray-lès-Tours (Tours Métropole), comptera dès cet été 26 maisons contemporaines ;

L'écoquartier « Carrousel » à Saint-Malo, étendu sur 6,8 hectares et prévoyant 70 logements ;

L'ensemble de résidences étudiantes internationales « Arbrissel » à Rennes, comprenant 488 logements modulaires. RBT, l'ingénierie innovante pour repenser la construction Le groupe REALITES a consolidé début juin 2021 son importante avance industrielle avec l'ouverture, à Rennes, d'une nouvelle unité de fabrication hors site sur 11 000 m2, offrant une capacité de production de 500 logements par an, soit 130 000 m² de murs (inauguration en septembre 2021). Son pôle ingénierie sera étoffé afin de renforcer sa capacité de réponses sur mesure à de nouveaux projets complexes. Parallèlement et via RBT, le Groupe accélère ses investissements en R&D afin de poursuivre ses innovations en process constructifs. Il entend ainsi optimiser la mixité des matériaux utilisés et élabore une offre en modulaires afin de rendre les constructions encore moins coûteuses et plus performantes énergétiquement. Enfin, il développe une robotique intégrée exclusive, destinée à augmenter la productivité et éradiquer toute pénibilité lors du process de fabrication. « REALITES est le seul maître d'ouvrage à investir dans sa propre technologie, pour sa propre production. Le déploiement des solutions innovantes de REALITES Building Technologies dans nos chantiers illustre notre détermination à concrétiser la révolution que nous entendons mener dans les process de construction en France. D'ici 3 ans, notre objectif est de réaliser 20% de nos projets avec RBT. Nous entendons lui apporter un important soutien financier afin de consolider notre avance industrielle et technologique », déclare Yoann CHOIN-JOUBERT, PDG de REALITES. A Saint-Malo (35), « Carrousel », écoquartier de 70 logements,

mixe dans sa conception matériaux anciens et biosourcés (livraison fin 2023). À propos de REALITES Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en maîtrise d'ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d'activités.) et en maîtrise d'usage (exploitation de résidences séniors, résidences étudiants, complexes de loisirs, centres de santé), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers. Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Building Technologies (RBT), pôle ingénierie-technologie de construction industrielle hors site, pour des bâtiments décarbonés, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Fort d'innovations exclusives et de développements en robotique, RBT offre des solutions de rupture pour pondérer la hausse des coûts et de diviser par deux les délais de construction, tout en réduisant fortement son empreinte environnementale. Premier maître d'ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l'appui d'un Comité de mission composé d'experts reconnus. Fort de plus de 640 collaborateurs et d'une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc), REALITES affiche en 2020, une hausse de 23,8% de son chiffre d'affaires à 204 M?. Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires de 800 M? avec un Résultat Opérationnel de 8%. REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com Contact analystes/investisseurs : REALITES - Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 - comfi@realites.com Contact presse :

