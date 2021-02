REALITES : LIFE + réalise un établissement un EHPAD et un EAM à Sannois (95) pour le compte de la Fondation COS Alexandre GLASBERG

nouvelle structure d'accueil médicalisée sur la commune de Sannois - secteur « Rives de Seine ».

Elle regroupera deux établissements au 72-76 Boulevard Gambetta :

Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) disposant de 76 places habilitées à l'aide sociale intégrant un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA).

Un Etablissement d'Accueil Médicalisé (EAM) pour personnes handicapées vieillissantes porteuses d'un handicap psychique ou mental de 15 places.

Le projet immobilier pensé par Luc KWEKEM (Agence SYNTHESE ARCHITECTURE) s'élève en R+3 et comprend un sous-sol de 30 places de stationnement.

L'ouvrage sera certifié NF HABITAT HQE Construction Etablissement Médico-Social (EMS). Les travaux ont démarré en décembre 2020 pour une livraison au 4ème trimestre 2022.

A propos de REALITES LIFE +

Dans un contexte de forte demande en matière de création de structures d'accueil spécialisées (petite enfance, handicap, personnes âgées en perte d'autonomie,…), en matière d'hébergements spécifiques avec services (Etudiants, Personnes âgées non dépendantes, Tourisme de Loisirs ou d'affaires, …) et pour faire face au défi d'une meilleure responsabilisation de la société quant à la prévention en matière de santé, REALITES LIFE +, une société de maîtrise d'ouvrage immobilière spécialisée, filiale du Groupe REALITES, a pour ambition d'apporter son expertise et d'offrir des solutions durables aux territoires ainsi qu'une réponse de qualité aux attentes de ses clients.

S'inscrivant dans l'ADN du Groupe, REALITES LIFE + s'appuie sur une approche qui intègre en amont l'usage dans le processus de conception de l'ouvrage. Cette approche passe par une coordination de toutes les compétences, internes comme externes, en matière d'ingénierie financières, juridiques et techniques pour les montages complexes ce qui permet de maîtriser les délais et les budgets de travaux pour la réalisation de projets de qualité. REALITES LIFE + offre ainsi aux décideurs publics et privés des solutions « Clés en Mains », globales et innovantes, dans les domaines du médico-social, de la santé et des résidences services. Pour répondre à ces enjeux, REALITES LIFE + dispose d'une équipe dédiée afin de concevoir et réaliser les ouvrages immobiliers en adéquation avec le besoin des usagers.

A propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui s'appuie sur un pôle d'activités de maîtrise d'usage regroupant plusieurs solutions d'exploitation (résidences services pour séniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et bien-être), un pôle d'activités de maîtrise d'ouvrage opérant sur plusieurs secteurs (habitation, résidences gérées, commerces, bureaux, locaux d'activités, équipements sportifs), un laboratoire d'innovation et de développement de grands projets urbains qui 3 6763061.3 accompagne les villes moyennes et les métropoles pour une nouvelle offre territoriale, créatrice de valeurs, d'attractivité et de développement économique, et l'ingénierie de haut niveau de ses services ressources. Résumée en une signature, « L'intelligence des territoires », la capacité du groupe REALITES à agréger des talents pour concevoir et faire vivre le projet qui corresponde le mieux possible aux besoins d'une ville, d'un arrondissement ou d'un quartier, fait de lui un partenaire durable des décideurs publics et privés. Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc). Fort de plus de 400 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2019, un chiffre d'affaires de plus de 165 millions d'euros. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com

