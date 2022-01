REALITES

REALITES: Le Premier ministre Jean Castex se déplace sur le site de La Tisserie



08-Jan-2022 / 13:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE À Amiens (80),

Le Premier ministre Jean Castex se déplace sur le site

de La Tisserie avec le groupe REALITES Samedi 8 janvier 2022, Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG du groupe de développement territorial REALITES, a reçu sur son site de La Tisserie, à Amiens, Jean CASTEX, Premier ministre, Barbara POMPILI, ministre de la Transition écologique, Emmanuelle WARGON, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement et Muriel NGUYEN, Préfète de la Somme. Au premier plan, de g. à dr. : Jean CASTEX, Premier ministre, Emmanuelle WARGON, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, Barbara POMPILI, ministre de la Transition écologique, Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG de REALITES

et Luc BELOT, directeur général délégué aux grands projets urbains de REALITES. L'occasion pour le Groupe, très engagé au service des territoires et porté par l'intérêt général, de présenter in situ son projet emblématique « La Tisserie », situé sur le site de Cosserat, non moins historique pour la cité d'Amiens. Ce site amiénois emblématique a abrité dès 1794 une manufacture de velours de renommée internationale, fleuron industriel français, vantée par Jules Verne, employant à son apogée 1 100 salariés sur 800 métiers à tisser. Confrontée à la crise du secteur, l'usine est rachetée en 2004, et ferme définitivement en mars 2012. Après avoir acquis le site en 2019, REALITES a travaillé en préservant son histoire, certains bâtiments et façades étant inscrits au titre des Monuments historiques : un chantier d'intérêt général utile au territoire, mené main dans la main avec l'agence d'architecture Reichen et Robert & Associés, spécialiste de la réhabilitation de sites patrimoniaux. L'objectif est d'y construire un quartier et d'ouvrir le lieu aux Amiénois : 43 000 m² de logements, résidence personnes âgées, commerces, activités artisanales et d'espaces publics aménagés à forte valeur patrimoniale. À terme, La Tisserie comptera 8 000 m² de bâtiments réhabilités, 34 000 m² de nouveaux édifices, compris sur 5 hectares aménagés, 400 logements, 500 m² de commerces et 6 000 m² de bureaux, lieux de formation et locaux d'activités. L'appel à projets « Mov'in Factory », destiné à trouver les futurs occupants de l'ancienne friche, a dévoilé ses lauréats en novembre 2021 : dès cette année, La Tisserie accueillera notamment l'atelier Bouchendhomme qui proposera de la réfection ou création de sièges anciens et contemporains ou encore la confection de rideaux. Un Brewpub - mélange de pub, micro-brasserie et restaurant - complèteront le projet ainsi qu'une école des métiers numériques. Des jardins partagés végétaliseront enfin le tout avec des carrés partagés et une micro-jardinerie. Des enjeux environnementaux forts L'objectif pour le Groupe, entreprise à mission engagée sur les questions de transition écologique, est d'abord d'éviter des émissions de carbone en favorisant l'économie de ressources, mais aussi de préserver l'identité du site, limiter l'artificialisation des sols et de consommer majoritairement des énergies renouvelables à un coût maîtrisé pour les usagers. Ainsi, par exemple, jusqu'à 38 % d'émissions de CO2 seront économisés grâce à la réhabilitation de constructions existantes. Le raccordement au réseau de chaleur permettra de diminuer de 57 % les émissions de CO2 par rapport à une solution gaz, soit environ -200t CO2 par an. L'enjeu pour REALITES est de parvenir à associer le renouvellement urbain, avec réhabilitation et valorisation du patrimoine bâti, à un contexte de forts impacts économiques et de hauts coûts de travaux, tout en garantissant une programmation mixte avec des prix de sortie des logements correspondant au marché local. Enfin, cette visite d'Etat sur une friche industrielle d'initiative 100 % privée opérée par REALITES, montre l'importance de l'engagement du Groupe sur le territoire, dans ce lieu emblématique si cher à Amiens et lié à son histoire et son identité. À l'issue de la visite, le Premier ministre Jean CASTEX a annoncé que le groupe REALITES était lauréat de l'appel à projets Fonds de Friche au titre de l'ADEME à hauteur de 300 000 ?. C'est une reconnaissance de tout ce travail engagé, de cette intelligence collective qui permet de faire émerger des projets ambitieux, différents, parfois même difficiles, mais qui constitue un enjeu majeur d'aménagement durable des territoires. « Avec beaucoup d'humilité, nous avons été amenés à travailler sur un site avec une histoire, un patrimoine, et l'idée n'est pas d'y faire un pastiche futuriste, mais de respecter le site avec toutes ses composantes », déclare Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG de REALITES. « Ce projet représentera un investissement de 110 millions d'euros sur le territoire, 800 habitants en 2026 lorsque tous les logements seront livrés, 330 salariés à terme travailleront sur le site. Nous créons un véritable écoquartier à haute qualité de vie ouvert à tous les Amiénois, comme nous savons et aimons les construire. » À propos de REALITES Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d'ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d'activités.) et en Maîtrise d'usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers. Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES BuildTech, pôle technologie et innovation, qui rassemble les expertises techniques du Groupe au service de la Maîtrise d'ouvrage pour concevoir des projets répondant aux enjeux de la construction d'avenir. Premier maître d'ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l'appui d'un Comité de mission composé d'experts reconnus. Fort de plus de 800 collaborateurs et d'une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES vise en 2021 un chiffre d'affaires de 280 M? (+37 % vs. 2020). A travers son plan stratégique « Ambitions 2025 », le Groupe a pour objectif de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires de 800 M? avec un taux de résultat opérationnel de 8 %. REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com Contact presse corporate et immobilier Galivel & Associés - Carol Galivel / Valentin Eynac - 01 41 05 02 02 - 06 09 05 48 63 galivel@galivel.com Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Le Premier ministre Jean Castex se déplace sur le site de La Tisserie avec le groupe REALITES