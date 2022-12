REALITES: Ouverture de la Direction régionale Grand Est à l’été 2023 - Nomination de Jean ROTTNER, ancien Président du Conseil régional du Grand Est

REALITES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Ouverture de la Direction régionale Grand Est à l’été 2023 Nomination de Jean ROTTNER,

ancien Président du Conseil régional du Grand Est Saint-Herblain, le 30 décembre 2022, 8h15. Poursuivant son développement au service des territoires, le groupe REALITES annonce l’ouverture à l’été 2023 de sa Direction régionale Grand Est. Elle sera dirigée par Jean ROTTNER, ancien Président du Conseil régional qui, après avoir quitté la vie publique, rejoint l’aventure entrepreneuriale de REALITES. La direction de cette nouvelle implantation a été confiée à une personnalité locale majeure : Jean ROTTNER. À 55 ans, élu de terrain, amoureux de sa région, il compte 20 ans d’engagement politique et citoyen. Maire de Mulhouse de 2010 à 2017, Jean ROTTNER a présidé le Conseil régional du Grand Est de 2017 à décembre 2022. Jean ROTTNER était également président de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) depuis 2014. Le même sens de l’intérêt général La rencontre entre Jean ROTTNER et REALITES, entreprise à mission, est apparue comme une évidence. L’un comme l’autre partagent le même sens de l’intérêt général, la vocation d’être utiles aux territoires et à leurs habitants, et des valeurs fortes telles que l’humanisme, l’exigence, l’optimisme. Jean ROTTNER quitte donc la vie publique pour l’entrepreneuriat avec une motivation constante, servir le développement de sa région, le Grand Est. REALITES est désormais présent dans 7 régions françaises : Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, Ile-de-France, Hauts-de-France et désormais Grand Est. À l’international, le Groupe est implanté au Maroc, au Sénégal et au Portugal. À propos de REALITES Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers. Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Build Tech, pôle technologie et innovation, qui rassemble les expertises techniques du Groupe au service de la Maîtrise d’ouvrage pour concevoir des projets répondant aux enjeux de la construction d’avenir. Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus. Fort de plus de 1 000 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2021, une hausse de 39,5% de son chiffre d'affaires à 285,7 M€. Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8%. REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). REALITES est éligible comme support de réinvestissement dans le cadre d’un report d’imposition tel que prévu par l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts. Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com Contact analystes/investisseurs : REALITES - Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 – comfi@realites.com Contact presse économique et financière : CAPVALUE - Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 – info@capvalue.fr Contact presse corporate et immobilier : AGENCE OXYGEN - Coralie Maussion - +33 6 43 44 41 25 /

Carole Huet - +33 6 03 49 67 80 – realites@oxygen-rp.com

