REALITES: REALITES se dote d'un pôle ingénierie, construction et robotisation en procédant à l'acquisition de la société TESSA

en procédant à l'acquisition de la société TESSA Saint-Herblain (44), le 11 mai 2021, 18h - Le groupe de développement territorial REALITES annonce l'acquisition de TESSA INDUSTRIE, entreprise innovante spécialisée dans la fabrication industrielle « hors-site » de bâtiments décarbonés, créant ainsi REALITES Building Technologies, son pôle ingénierie, construction et robotisation. L'acquisition de cette pépite à haut potentiel représente la touche finale au positionnement stratégique d'intégration verticale engagé par REALITES, qui réunit désormais en son sein l'ensemble de la chaîne de construction. REALITES consolide ainsi son positionnement de développeur territorial, maître de l'usage et de l'ouvrage, capable d'intervenir en France comme à l'international, en maîtrisant parfaitement l'ensemble des procédés constructifs. Investisseur dans l'ingénierie depuis sa création, le groupe REALITES a toujours été disruptif. Il se donne aujourd'hui la capacité de relever les nouveaux enjeux de la construction, et notamment celui de l'empreinte environnementale : « L'ingénierie développée par TESSA INDUSTRIE est incroyable. Elle aborde chaque enjeu clé de la construction d'avenir : l'industrialisation, la réduction de l'empreinte carbone et la production locale », se félicite Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG de REALITES. Cette stratégie de développement opérée par REALITES répond également à la réalité de marché du secteur constructif qui perd continuellement en productivité, enfermé dans des process immuables plus que centenaires. Par l'acquisition de TESSA INDUSTRIE, REALITES entend renverser le constat actuel de hausse des coûts de construction, de délais de production des opérations et de l'aggravation des impacts environnementaux des projets, qui affaiblissent le bénéfice du client final. REALITES s'engage dans cette révolution avec son ADN, son ambition, sa culture de la réussite et la conviction que l'ensemble de ses marchés sont à un moment de transformation. Pour Yoann CHOIN-JOUBERT, « REALITES confirme son statut d'entreprise unique, dotée d'un potentiel exceptionnel de création de valeur à court, moyen et long terme. » À propos de TESSA La société TESSA, fondée en 2019 par Arnaud Marchand et Jérôme PHILIPPE, implantée à La Mézière en Bretagne, dans le bassin Rennais, a développé un concept unique de fabrication industrielle d'un clos, couvert et cloisonné, à haute performance énergétique, et exclusivement isolé à base de matériaux biosourcés. Les matériaux utilisés apportent au système constructif TESSA une qualité unique sur le marché français. Le confort thermique et acoustique de ces constructions est assuré grâce à la fibre de bois utilisée. Le système constructif TESSA hors site réduit considérablement la conduite de chantier, les nuisances sont concentrées sur une très courte durée, ce qui conduit en conséquence à mener des chantiers secs et propres. Tessa a développé des solutions tant pour le marché du diffus que pour le secteur de la promotion avec la FOB (façade ossature bois) pour le collectif L'originalité de ce concept a permis à TESSA INDUSTRIE d'être nominée, dès 2019, au Book des Innovations dans l'Industrie Bretonne, dans la catégorie « Coopération ». Ce programme, porté par la BREIZHFAB, permet une valorisation des marchés bretons et vise à promouvoir la compétitivité de ce territoire à l'échelle industrielle. Cette première reconnaissance, obtenue dès la création de l'entreprise, démontre la capacité de TESSA à « contribuer à la structuration d'un cluster industriel local », mais aussi de participer au développement « d'un réseau d'unité de production au plus proche des marchés et des attentes en termes d'écoresponsabilité »[1]. Cette reconnaissance permet également de démontrer une forte capacité de rayonnement de TESSA sur le territoire, soutenue, à travers le programme BREIZHFAB, à la fois par la Région Bretagne et l'Union Européenne. Pour en savoir plus : www.tessa.bzh À propos de REALITES Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc). Fort de plus de 520 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2020, un chiffre d'affaires de 204 millions d'euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin : FR0011858190, Mémo : ALREA). REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. De l'activation des territoires par la maîtrise d'usage (résidences services pour séniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et bien-être.) à leur concrétisation par la maîtrise d'ouvrage (logements, habitat géré, commerces, bureaux, locaux d'activités.), REALITES s'attache à faire émerger et vivre le projet qui corresponde le mieux possible aux besoins d'une ville, d'un arrondissement ou d'un quartier. Engagé pour la protection de l'enfance via son Fonds de dotation, pour l'intégration et la réussite avec le Nantes Atlantique Handball et le Red Star FC, REALITES est le premier maître d'ouvrage à adopter le statut d'entreprise à mission en France. 