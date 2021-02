COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REALITES dévoile ses ambitions pour 2025

Multiplier par 4 le Chiffre d'affaires consolidé Atteindre un Résultat opérationnel de 8 %

Affirmation du positionnement de développeur territorial responsable

avec montée en puissance des activités de Maîtrise d'usage

Trajectoire d'ETI à fort potentiel

Saint-Herblain,le 28 janvier 2021, 8h45. Yoann CHOIN-JOUBERT,Président-Directeur Général et Christophe de BREBISSON, Directeur Général de la Maîtrise d'Usage, cofondateurs de REALITES, dévoilent les ambitions du Groupe pour 2025, ce jeudi 28 janvier à 9h30.

Programme de la journée :

9h30 - 10h15 : présentation des Ambitions 2025 sur https://www.groupe- realites.com/fr/finance/ambitions-2025/

Suivie de trois sessions de questions/réponses avec les cofondateurs, en vidéoconférence : 11h - 12h : Investisseurs institutionnels

14h30 - 15h15 : Journalistes

18h - 18h45 : Actionnaires individuels

Sessions sur inscription : https://www.groupe-realites.com/fr/inscription-realites-ambitions-2025/

Agenda financier

Mercredi 10 février 2021 (après bourse) : Publication du Chiffre d'affaires annuel 2020

Jeudi 25 mars 2021 (après bourse) : Publication des Résultats annuels 2020

Vendredi 26 mars 2021 : Présentation SFAF des Résultats annuels 2020

À propos de REALITES

REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. De l'activation des territoires par la maîtrise d'usage (résidences services pour séniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et bien-être…) à leur concrétisation par la maîtrise d'ouvrage (logements, habitat géré, commerces, bureaux, locaux d'activités…), REALITES s'attache à faire émerger et vivre le projet qui corresponde le mieux possible aux besoins d'une ville, d'un arrondissement ou d'un quartier. Engagé pour la protection de l'enfance via son Fonds de dotation, pour l'intégration et la réussite avec le Nantes Atlantique Handball et le Red Star FC, REALITES est le premier maître d'ouvrage à adopter le statut d'entreprise à mission en