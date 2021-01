COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REALITES est officiellement une « entreprise à mission », une première pour un maître d'ouvrage en France

Saint-Herblain, le 15 janvier 2021, 8h45. Le groupe de développement territorial REALITES choisit l'engagement le plus fort et le plus exigeant permis par la loi PACTE en devenant Entreprise à mission, une première pour un maître d'ouvrage en France.

A l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue hier, les actionnaires de REALITES ont approuvé à plus de 99% l'inscription, dans les statuts de l'entreprise, de la qualité de société à mission.

« Être utiles, partout, tout le temps, au développement intelligent des territoires. » A l'appui de cet engagement et des quatre objectifs sociétaux inscrits dans ses statuts, le Groupe s'engage à modifier ses règles de gestion et à apporter les preuves de l'atteinte de ses objectifs pour concilier but lucratif et intérêt général.

Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG fondateur du Groupe, réagit : « C'est une grande nouvelle pour REALITES et toutes ses parties prenantes. Je crois que dans cette démarche, REALITES ne se travestit pas. C'est simplement une opportunité de montrer qui nous sommes depuis toujours, et qui nous avons encore envie d'être. L'officialisation de ce statut d'entreprise à mission nous engage dans une aventure collective excitante. En route vers l'excellence ! »

Retrouvez un aperçu de la démarche de REALITES sur le site dédié : utiles-maintenant.com.

Agenda financier

Jeudi 28 janvier 2021 : Présentation Plan Stratégique Ambition 2024 (webinar)

Mercredi 10 février 2021 (après bourse) : Publication du Chiffre d'affaires annuel 2020

Jeudi 25 mars 2021 (après bourse) : Publication des Résultats annuels 2020

Vendredi 26 mars 2021 : Présentation SFAF des Résultats annuels 2020

À propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui s'appuie sur un pôle d'activités de maîtrise d'usage regroupant plusieurs solutions d'exploitation (résidences services pour séniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et bien-être), un pôle d'activités de maîtrise d'ouvrage opérant sur plusieurs secteurs (habitation, résidences gérées, commerces, bureaux, locaux d'activités, équipements sportifs), un laboratoire d'innovation et de développement de grands projets urbains qui accompagne les villes moyennes et les métropoles pour une nouvelle offre territoriale, créatrice de valeurs, d'attractivité et de développement économique, et l'ingénierie de haut niveau de ses services ressources.

Résumée en une signature, « L'intelligence des territoires », la capacité du groupe REALITES à agréger des talents pour concevoir et faire vivre le projet qui corresponde le mieux possible aux besoins d'une ville, d'un arrondissement ou d'un quartier, fait de lui un partenaire durable des décideurs publics et privés.

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc). Fort de plus de 400 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2019, un chiffre d'affaires de plus de 165 millions d'euros. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com

Contact analystes/investisseurs

REALITES - +33 2 40 75 50 91 - comfi@realites.com

Contact presse économique et financière

REALITES - Arnaud TESSON - +33 6 11 76 59 05 - a.tesson@realites.com

Contact presse corporate et immobilier

Galivel & Associés - +33 1 41 05 02 02 - galivel@galivel.com