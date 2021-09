REALITES étend son maillage territorial aux Hauts-de-France

Saint-Herblain, le 6 septembre 2021, 18h. Fort de ses succès dans les 5 régions où il s'est implanté, le groupe de développement territorial REALITES poursuit son maillage territorial avec la création d'une sixième implantation régionale dans l'Hexagone, en Hauts-de-France. Basée à Lille, cette nouvelle implantation permettra au groupe de répondre aux enjeux locaux de développement urbain grâce à son double positionnement de Maîtrise d'usage et de Maîtrise d'ouvrage.

Cette sixième implantation régionale illustre la volonté de REALITES d'inscrire son action au plus près des territoires, des élus et des décideurs locaux.

François RENARD est le Directeur général délégué de cette nouvelle Direction régionale. Issu d'une famille du Nord, il dispose de 20 ans d'expérience professionnelle dans la Maitrise d'Ouvrage, la gestion de projet, la construction, en France et à l'international. François RENARD est un visage connu du groupe REALITES : il était depuis septembre 2017 Directeur général de REALITES Maîtrise d'ouvrage Maroc.

Le groupe REALITES est désormais présent dans 6 régions françaises couvrant l'Ouest, le Nord et le Centre de la France métropolitaine. A l'international, le groupe est présent à Casablanca (Maroc) et à Dakar (Sénégal).

La Tisserie, un premier projet d'envergure

La Direction régionale des Hauts-de-France pilote dès à présent « La Tisserie », à Amiens. Pensé en collaboration avec l'agence d'architecture REICHEN&ROBERT, spécialiste de la réhabilitation de sites patrimoniaux, le projet proposera sur les 5 hectares du site de l'usine Cosserat, ancienne manufacture textile active jusqu'en 2012, une programmation mixte de logements, d'activités économiques et de services tout en assurant la préservation des bâtiments historiques qui composent le site.

« La Tisserie » fera l'objet d'une présentation, ce jeudi 9 septembre, au Business Expo d'Amiens.

À propos de REALITES

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d'ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d'activités…) et en Maîtrise d'usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.

Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Building Technologies (RBT), pôle ingénierie-technologie de construction industrielle hors site, pour des bâtiments décarbonés, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Fort d'innovations exclusives et de développements en robotique, RBT offre des solutions de rupture pour pondérer la hausse des coûts et de diviser par deux les délais de construction, tout en réduisant fortement son empreinte environnementale.

Premier maître d'ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l'appui d'un Comité de mission composé d'experts reconnus.

Fort de plus de 640 collaborateurs et d'une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2020, une hausse de 23,8% de son chiffre d'affaires à 204 M€.

Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires de 800 M€ avec un Résultat Opérationnel de 8%.

REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).

