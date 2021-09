REALITES

REALITES finalise l'acquisition du groupe VINDEMIA (MIDI & DEMI) et renforce ses activités récurrentes de Maîtrise d'usage



01-Sep-2021 / 18:00 CET/CEST

COMMUNIQUÉ DE PRESSE REALITES finalise l'acquisition du groupe VINDEMIA (MIDI & DEMI) et renforce ses activités récurrentes de Maîtrise d'usage Saint-Herblain, le 1er septembre 2021, 18h. Le groupe de développement territorial REALITES annonce l'acquisition de 85% du capital de VINDEMIA, groupe de restauration d'entreprises basé dans l'Ouest de la France, opérant notamment la marque MIDI & DEMI. Les fondateurs, qui conservent 15% du capital, continuent à en assurer la direction opérationnelle et le développement des activités sur les prochaines années. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de renforcement des activités récurrentes de Maîtrise d'usage de REALITES, avec lesquelles apparaissent de fortes synergies. Elle ouvre également de nouvelles opportunités pour l'activité Maîtrise d'ouvrage, dans le cadre du développement du tertiaire et des grands projets. VINDEMIA gère aujourd'hui dans le grand Ouest près de 25 établissements, soit plus de 3 000 couverts journaliers, emploie 90 salariés et a généré en 2019 un chiffre d'affaires proche de 5 M?. L'acquisition a notamment été réalisée par échange de titres auto-détenus par REALITES. Fondé en 2006 par Christine DENIS et Frédéric MONNIER, VINDEMIA exploite des restaurants d'entreprises sous la marque MIDI & DEMI. A travers des solutions adaptables et multi-concepts et des valeurs de service partagées par l'ensemble des collaborateurs, MIDI & DEMI réinvente l'offre de restauration traditionnelle : qualité des produits, convivialité, espaces partagés. Selon ses dirigeants, « MIDI & DEMI est un concept qui fonctionne aussi bien dans une entreprise, une résidence séniors, un campus ou un coworking. Notre ambition est de ré-enchanter les solutions de restauration autour d'un lieu de vie, d'un espace dont la fonction permet une pluralité d'usages, avec le restaurant comme point de centralité. » Fort de ce concept et de ce positionnement, MIDI & DEMI s'attache à mettre en ?uvre une politique RSE proactive, conjuguant circuits courts (producteurs locaux), engagements sociaux (insertion handicap, formation), respects environnementaux (emballages revalorisables et suppression des emballages plastiques) et aménagements intérieurs innovants. Synergies avec la restauration en résidences gérées et hôtellerie Cette acquisition participe à la stratégie de renforcement des activités récurrentes de Maîtrise d'usage[1] de REALITES, en cohérence avec son engagement d'entreprise à mission. Elle concrétise aussi une relation partenariale entre les deux structures, MIDI & DEMI animant depuis janvier 2021 la restauration des équipes de l'Intrépide, le nouveau siège social de REALITES. « Nous souhaitions rencontrer et trouver un partenaire-actionnaire qui puisse propulser notre concept sur le plan national, expliquent Christine DENIS et Frédéric MONNIER. La force de REALITES réside dans sa capacité à ouvrir de nouveaux marchés, fort de son positionnement de développeur territorial avec une double stratégie d'ouvrage et d'usage. Nous fonctionnons aussi sur les mêmes valeurs centrées sur l'humain. Notre rapprochement était alors une évidence. » L'ambition de REALITES est d'accompagner la forte croissance de MIDI & DEMI et de porter cette nouvelle activité comme un nouvel usage récurrent du Groupe. L'objectif de tripler le chiffre d'affaires à horizon 2025 est porté par les fortes synergies intra-groupe et par le gain de nouveaux clients soucieux d'offrir une nouvelle offre à leurs collaborateurs au sortir de la crise sanitaire. Vision entrepreneuriale partagée et continuité du management Afin de garantir la continuité du projet et une intégration dans les meilleures conditions, Christine DENIS et Frédéric MONNIER conservent la direction générale de VINDEMIA. Christophe de BREBISSON, Directeur général Maîtrise d'usage de REALITES en assurera la fonction de Président. Selon lui, « l'accompagnement opérationnel des fondateurs durant les prochaines années s'inscrit dans une volonté commune d'assurer le développement à l'échelle nationale du groupe qu'ils ont créé. Le rapprochement avec MIDI & DEMI va permettre au pôle Maitrise d'usage de poursuivre son développement en intégrant une nouvelle activité fortement synergique avec les activités existantes, tout en créant de nouvelles opportunités pour l'activité Maîtrise d'ouvrage dans le cadre du développement du tertiaire et des grands projets. » Yoann CHOIN-JOUBERT, Président-Directeur Général du groupe REALITES, commente : « Nous partageons avec Christine DENIS et Frédéric MONNIER une vision commune de l'entrepreneuriat, du management et de la RSE, dans un esprit de qualité et d'innovation permanent. Ils ont compris les nouveaux enjeux sociétaux autour du bien-être et d'une alimentation responsable. MIDI & DEMI va accompagner la transformation de REALITES pour être toujours plus utiles partout, tout le temps, au développement intelligent des territoires. » Agenda financier : 16 septembre 2021 (après bourse) : Publication des résultats semestriels 2021 17 septembre 2021 (10h) : Réunion SFAF de présentation des résultats semestriels À propos de VINDEMIA / MIDI & DEMI Fondé en 2006, VINDEMIA exploite des restaurants en entreprise sous la marque MIDI & DEMI. A travers des solutions adaptables et multi-concepts et des valeurs de service partagées par l'ensemble des collaborateurs, MIDI & DEMI réinvente l'offre de restauration traditionnelle : qualité des produits, convivialité, espaces partagés. Les établissements sont aménagés en fonction des usages des utilisateurs : se restaurer, travailler, négocier, se rencontrer, partager, se détendre. MIDI & DEMI met en ?uvre une politique RSE proactive : circuits courts, emballages revalorisables et suppression des emballages plastiques, insertion handicap, formation. VINDEMIA gère aujourd'hui en France près de 25 établissements soit 3 000 couverts journaliers, emploie 90 salariés et a généré en 2019 un chiffre d'affaires de près de 5 M?. Pour en savoir plus : www.midietdemi.fr À propos de REALITES Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d'ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d'activités.) et en Maîtrise d'usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers. Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Building Technologies (RBT), pôle ingénierie-technologie de construction industrielle hors site, pour des bâtiments décarbonés, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Fort d'innovations exclusives et de développements en robotique, RBT offre des solutions de rupture pour pondérer la hausse des coûts et de diviser par deux les délais de construction, tout en réduisant fortement son empreinte environnementale. Premier maître d'ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l'appui d'un Comité de mission composé d'experts reconnus. Fort de plus de 640 collaborateurs et d'une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2020, une hausse de 23,8% de son chiffre d'affaires à 204 M?. 