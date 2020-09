REALITES : inaugure sa première résidence en Centre Val de Loire

REALITES, un ancrage territorial fort

Au total, 5 opérations du Groupe REALITES ont vu le jour sur l'agglomération tourangelle : Mosaïk, Eléments, La Canopée à Chambray-lès-Tours, Wood et Nuances à Tours, représentant 347 logements.

REALITES est également présent sur l'agglomération orléanaise avec 2 programmes, Emergence à Saint-Jean-de-Braye et Luminescence à Fleury-les-Aubrais, pour un total de 204 logements. Prochainement sera également lancé en commercialisation le Grand Projet de réhabilitation « Les Ateliers QUELLE » sur la commune de Saran, représentant 523 lots (dont 1 résidence service seniors).

REALITES est également implanter au Mans et à Chartres proposant deux programmes immobiliers représentant 97 logements au total.

En 15 ans, le groupe REALITES a fait évoluer son activité. Historiquement promoteur immobilier dans le grand-Ouest, REALITES est devenu, aujourd'hui, un groupe de développement territorial, déployant des solutions de haut niveau en maîtrise d'usage et maîtrise d'ouvrage, au service du développement des territoires.

Fiche Technique « WOOD »

Promoteur : REALITES

Architecte : Parallèles Architecture

Nombre de logements : 40 appartements du T2 au T4

Stationnement : 46 places

Livraison : juin 2020

À propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui s'appuie sur un pôle d'activités de maîtrise d'ouvrage opérant sur plusieurs secteurs (habitation, résidences gérées, commerces, bureaux, locaux d'activités, équipements sportifs), un pôle d'activités de maîtrise d'usage regroupant plusieurs solutions d'exploitation (résidences services pour séniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et bien-être), un laboratoire d'innovation et de développement de grands projets urbains qui accompagne les villes moyennes et les métropoles pour une nouvelle offre territoriale, créatrice de valeurs, d'attractivité et de développement économique, et l'ingénierie de haut niveau de ses services ressources. Résumée en une signature, « L'intelligence des territoires », la capacité du groupe REALITES à agréger des talents pour concevoir et faire vivre le projet qui corresponde le mieux possible aux besoins d'une ville, d'un arrondissement ou d'un quartier, fait de lui un partenaire durable des décideurs publics et privés. Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc). Fort de 400 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2019, 1 472 contrats de réservation, représentant un chiffre d'affaires de plus de 165 millions d'euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mémo : ALREA). Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com

Galivel & Associés RELATIONS PRESSE CORPORATE ET Carol Galivel / Valentin Eynac IMMOBILIER 01 41 05 02 02 - galivel@galivel.com

2