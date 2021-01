COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REALITES lance « Utiles en Actions »,

son Club des Actionnaires

Saint-Herblain, le 20 janvier 2021, 8h45. Le groupe de développement territorial REALITES a le plaisir d'annoncer le lancement de son Club des Actionnaires.

Baptisé « Utiles en Actions » en référence à « Utiles maintenant », la marque d'entreprise à mission du Groupe, le Club a pour vocation de renforcer les liens entre REALITES et ses actionnaires. Dans un contexte de fort développement pour l'entreprise, il favorisera une meilleure connaissance des activités du Groupe, de sa stratégie et de ses perspectives.

En adhérant à Utiles en Actions, les actionnaires pourront :

entretenir une relation directe et régulière avec REALITES, avec la réception en temps réel de l'actualité financière du Groupe,

échanger avec les dirigeants fondateurs lors de rencontres ou de webinaires dédiés,

être invités à des événements exclusifs.

Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG fondateur du Groupe, réagit : « En approuvant en Assemblée Générale l'adoption du statut d'entreprise à mission, nos actionnaires ont écrit il y a quelques jours l'Histoire de REALITES. Aujourd'hui, nous leur affirmons en retour notre volonté renouvelée d'aligner nos intérêts et de les emmener avec nous dans cette grande aventure entrepreneuriale, en partageant notre ambition et nos valeurs. Le lancement d'Utiles en Actions est une étape de plus dans la relation de transparence et de dialogue que nous souhaitons entretenir avec vous, actionnaires de REALITES. »

Devenir membre d'Utiles en Actions

Utiles en Actions est ouvert à tous les actionnaires de REALITES détenant au moins une action au nominatif ou au porteur. L'adhésion, gratuite, s'effectue en ligne sur le site www.groupe-realites.com, rubrique « Finances / Utiles en Action » ou en cliquant directement ici.

Agenda financier

Jeudi 28 janvier 2021 : Présentation Plan Stratégique Ambition 2024 (webinar)

Mercredi 10 février 2021 (après bourse) : Publication du Chiffre d'affaires annuel 2020

Jeudi 25 mars 2021 (après bourse) : Publication des Résultats annuels 2020

Vendredi 26 mars 2021 : Présentation SFAF des Résultats annuels 2020

À propos de REALITES

REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. De l'activation des territoires par la maîtrise d'usage (résidences services pour séniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et bien-être.) à leur concrétisation par la maîtrise d'ouvrage (logements, habitat géré, commerces, bureaux, locaux d'activités.), REALITES s'attache à faire émerger et vivre le projet qui corresponde le mieux possible aux besoins d'une ville, d'un arrondissement ou d'un quartier. Engagé pour la protection de l'enfance via son Fonds de dotation, pour l'intégration et la réussite avec le Nantes Atlantique Handball et le Red Star FC, REALITES est le premier maître d'ouvrage à adopter le statut d'entreprise à mission en France. REALITES a pris l'engagement d'être « utile partout, tout le temps, au développement intelligent des territoires », un leitmotiv soutenu par quatre objectifs sociétaux.

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc). Fort de plus de 400 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2019, un chiffre d'affaires de plus de 165 millions d'euros. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com

Contact analystes/investisseurs

REALITES - +33 2 40 75 50 91 - comfi@realites.com

Contact presse économique et financière

REALITES - Arnaud TESSON - +33 6 11 76 59 05 - a.tesson@realites.com

Contact presse corporate et immobilier

Galivel & Associés - +33 1 41 05 02 02 - galivel@galivel.com