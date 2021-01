REALITES : livre Eléments et La Canopée, deux programmes immobiliers à Chambray-lès-Tours

La résidence abrite plus de 720 m2 de terrasses partagées en toiture, véritables espaces de convivialité, équipées de bacs de terre végétale pour potager ou planter des fleurs, suivant les envies de chaque résident, destinées à l'ensemble des habitants. Une attention toute particulière a été portée au cœur d'îlot puisqu'un espace de 1780 m2 environ, géré par un maraîcher, est dédié à la permaculture avec une serre, une halle de vente et des arbres fruitiers. Chaque habitant peut ainsi acheter ses légumes et bénéficier de cours de jardinage. Deux espaces de jeux pour les enfants ont également été installés au centre de la résidence. Ce programme compte au total 214 places de stationnement dont 161 places en sous-sol pour permettre aux résidents et à leurs visiteurs de se stationner aisément.

Un programme exemplaire et primé

ÉLÉMENTS a reçu 3 récompenses lors du concours des Pyramides d'Argent organisé par la FPI (Fédération des Promoteurs Immobiliers) en avril 2019, primant les programmes immobiliers exemplaires en matière d'innovation, de développement durable et de savoir-faire :

Pyramide d'Argent "Grand Prix régional"

Prix de l'Innovation Industrielle

Prix du Grand Public

Tournée vers l'avenir, ÉLÉMENTS a obtenu le label E+ C-, une première dans la Région Centre-Val de Loire. Ce label a été lancé par l'Etat pour soutenir la généralisation des bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone.

La Canopée, 43 maisons au cœur du nouvel écoquartier de la Guignardière

LA CANOPÉE est un programme immobilier de maisons individuelles et de maisons de ville de 3 à 5 pièces, situé au cœur de l'écoquartier de la Guignardière sur la commune de Chambray-lès-Tours. Cet écoquartier accueillera à terme près de 600 logements et offrira une véritable mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle.

Les 19 maisons de ville ont déjà été livrées à leurs propriétaires en mai dernier. C'est désormais au tour des acquéreurs des 14 maisons individuelles de prendre possession de leurs logements.

Ce programme compte également 10 maisons dédiées au logement social, gérées par la CDC Habitat Social.

Tout comme ÉLÉMENTS, LA CANOPÉE a obtenu le label E+ C-. Saluant cet engagement, la Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Région Centre-Val de Loire a ainsi décerné à ce programme, en avril 2019, le Prix de la Conduite responsable des opérations, récompensant les programmes immobiliers neufs exemplaires en matière d'innovation, de développement durable et de savoir-faire.

88 autres logements à venir

REALITES a lancé la construction du programme MOSAÏK en décembre dernier. Cette résidence, située juste à côté d'ÉLÉMENTS, avenue de la république, offre 88 appartements, du T1bis au T4, au sein de bâtiments collectifs ou intermédiaires (1 étage). Certains logements sont encore disponibles à la vente à partir de 237 000€. La résidence sera livrée au dernier trimestre 2022.

À propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui s'appuie sur un pôle d'activités de maîtrise d'ouvrage opérant sur plusieurs secteurs (habitation, résidences gérées, commerces, bureaux, locaux d'activités, équipements sportifs), un pôle d'activités de maîtrise d'usage regroupant plusieurs solutions d'exploitation (résidences services pour séniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et bien-être), un laboratoire d'innovation et de développement de grands projets urbains qui accompagne les villes moyennes et les métropoles pour une nouvelle offre territoriale, créatrice de valeurs, d'attractivité et de développement économique, et l'ingénierie de haut niveau de ses services ressources. Résumée en une signature, « L'intelligence des territoires », la capacité du groupe REALITES à agréger des talents pour concevoir et faire vivre le projet qui corresponde le mieux possible aux besoins d'une ville, d'un arrondissement ou d'un quartier, fait de lui un partenaire durable des décideurs publics et privés. Fondé en 2003 par Yoann CHOIN- JOUBERT, son PDG, REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc). Fort de 400 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2019, 1 472 contrats de réservation, représentant un chiffre d'affaires de plus de 165 millions d'euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mémo : ALREA).

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com

*L'accession à prix maîtrisé est un dispositif d'aide à l'achat qui permet d'acquérir un logement neuf à un prix inférieur au prix du marché. Ces logements sont accessibles aux primo-accédants, sous conditions de ressources.

2