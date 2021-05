REALITES : devient propriétaire du stade Bauer et continue d'avancer sur ce projet francilien

REALITES, groupe de développement territorial, devient aujourd'hui propriétaire du stade et devient ainsi à l'origine d'un des premiers projets de la deuxième édition d'Inventons la Métropole du Grand Paris (IMGP2) à sortir de terre ! Le Groupe REALITES a remporté l'appel à projets pour réaliser la rénovation du stade, qui vient de débuter et se poursuivra jusqu'en 2024 - année des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris.

la vie de son quartier, ouvert sur sa ville, son quartier ses habitants. Ce site vivra à travers le sport mais pas seulement, puisqu'avec la Bauer Box, nous créons également l'opportunité d'avoir sur ce territoire une nouvelle destination unique dédiée aux sports et aux cultures urbaines pour tous.

Notre objectif est d'ouvrir le stade sur la ville, d'en faire un équipement utile aux habitants, tout en intégrant très fortement les enjeux essentiels de préservation de l'environnement ou des mobilités. Nous sommes déterminés à nous enraciner dans ce territoire si riche et à écrire collectivement une nouvelle page de la grande histoire humaine, sportive et urbaine autour du stade Bauer. »

Patrick OLLIER « Je me réjouis que la ville de Saint-Ouen et le groupe Réalités portent ce projet phare de la deuxième édition du concours 'Inventons la Métropole du Grand Paris' avec autant d'enthousiasme. A l'heure où nous venons de lancer la 3e édition du plus grand concours d'architecture et d'urbanisme d'Europe, cette signature est la preuve que les projets lauréats voient bien le jour malgré leur complexité. Aussi je tiens à assurer la ville de Saint-Ouen et le groupe Réalités du soutien de la Métropole, notamment en matière d'ingénierie et de conseil, pour mener à bien cette programmation ambitieuse et emblématique du territoire métropolitain. »

Patrice HADDAD : « j'ai considéré dès 2008 qu'il était vital pour le Red Star de disposer d'infrastructures à la hauteur du projet du club, en sachant que le chemin serait long. Le nouveau Bauer est fondamental et une priorité de notre feuille de route 2024. Le rôle de l'appel à projets IMGP a été déterminant et nous nous félicitons d'avoir soutenu cette voie dès 2017. Pour en être là aujourd'hui, il a fallu une concertation étroite et constructive de la Mairie et du groupe RÉALITÉS autour du projet club et je les en remercie. Le stade Bauer est constitutif de l'âme du club et le centre névralgique de la vie du supportérisme audonien dont j'estime qu'il mérite un projet sérieux et audacieux pour exprimer sa vigueur et sa passion. Il sera porté par l'ensemble des amoureux du Red Star, impatients de voir jouer leur équipe dans cette enceinte historique rénovée. »

A propos de REALITES

REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. De l'activation des territoires par la maîtrise d'usage (résidences services pour séniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et bien-être…) à leur concrétisation par la maîtrise d'ouvrage (logements, habitat géré, commerces, bureaux, locaux d'activités…), REALITES s'attache à faire émerger et vivre le projet qui corresponde le mieux possible aux besoins d'une ville, d'un arrondissement ou d'un quartier. Engagé pour la protection de l'enfance via son Fonds de dotation, pour l'intégration et la réussite avec le Nantes Atlantique Handball et le Red Star FC, REALITES est le premier maître d'ouvrage à adopter le statut d'entreprise à mission en France. REALITES a pris l'engagement d'être « utile partout, tout le temps, au développement intelligent des territoires », un leitmotiv soutenu par quatre objectifs sociétaux. Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc). Fort de plus de 520 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2020, un chiffre d'affaires de 204 millions d'euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).

A propos de la Métropole du Grand Paris

2