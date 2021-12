REALITES

REALITES remporte la Pyramide d'Or FPI Catégorie Conduite responsable des opérations pour le projet urbain LA BARATIERE, à Vitré (35)



16-Déc-2021 / 08:45 CET/CEST

COMMUNIQUÉ DE PRESSE REALITES remporte la Pyramide d'Or FPI

Catégorie Conduite responsable des opérations

pour le projet urbain LA BARATIERE, à Vitré (35)

Saint-Herblain, le 16 décembre 2021, 8h45. La Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) a décerné ce mercredi 15 décembre au groupe de développement territorial REALITES la Pyramide d'Or de la Conduite responsable des opérations pour LA BARATIERE, un projet multi-usages situé à Vitré (35). Guillaume BROSSET et Philippe CLENET, les architectes du projet,

Isabelle LE CALLENEC, Maire de Vitré, Isabelle MEGNEGNEAU, directrice générale déléguée REALITES Bretagne

et Pierre LEONARDI, Maire-adjoint de Vitré. Organisé par la FPI (Fédération des Promoteurs Immobiliers), le concours des Pyramides récompense des programmes résidentiels et tertiaires, exemplaires en matière d'innovation, de développement durable et de savoir-faire. Après avoir été lauréat d'une Pyramide d'Argent de la région Bretagne en novembre, le projet « LA BARATIERE » a reçu hier soir la distinction nationale avec la Pyramide d'Or de la Conduite responsable des opérations, parrainée par Apave. LA BARATIERE, un projet urbain favorisant la mixité générationnelle et sociale À travers LA BARATIERE, REALITES concrétise sa volonté d'accompagner les communes en répondant à leurs enjeux spécifiques : revitaliser l'économie, conserver les emplois, varier l'offre des services aux habitants et favoriser les transitions énergétiques et écologiques. Au c?ur de Vitré, REALITES redonne vie à un site historique de trois hectares, comprenant un château et ses dépendances ainsi que de nombreux espaces arborés. L'objectif du projet est de conserver et de valoriser le patrimoine vitréen avec notamment la mise en valeur et l'intégration du château, tout en minimisant l'emploi de matériaux nouveaux et le volume de déchets liés à la démolition. Avec LA BARATIERE, REALITES démontre sa capacité à faire émerger de nouvelles dynamiques collectives et à favoriser le « vivre ensemble », au coeur de son positionnement de développeur territorial. Pour permettre à plusieurs générations et à différentes populations de se croiser et de s'impliquer dans des activités communes, le projet prévoit ainsi : une résidence service pour séniors HEURUS de 106 logements, offrant de nombreux espaces de vie et convivialité ;

deux résidences de logements en accession libre : Le Plessis (51 logements) et Le Kastell (40 logements), chaque appartement bénéficiant d'un espace extérieur privatif ;

la création, en partenariat avec ESPACIL HABITAT, de 50 logements sociaux, dont six réhabilités donneront sur l'ancienne cour du château ;

deux projets en cours de finalisation, portés par l'ADAPEI et le Centre Guillaume Régnier, des structures œuvrant pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Les Pyramides d'Or Le concours des Pyramides d'Or vise à distinguer des réalisations de constructions de logements et d'immobilier tertiaire par des promoteurs adhérents de la Fédération des promoteurs immobiliers de France (FPI). A l'issue d'un concours organisé à l'initiative de chacune des chambres régionales ou unions régionales de la FPI, celle-ci organise un concours au niveau national visant à récompenser, parmi les lauréats des chambres régionales et dans chaque catégorie de prix, les meilleurs projets ou réalisations. La Pyramide « Conduite responsable des opérations » distingue le projet ayant répondu à des critères traitant des questions de gouvernance de l'organisation, de droits de l'homme, de relations et conditions de travail, d'environnement, de loyauté des pratiques, de questions relatives aux consommateurs, de communautés et développement local. Cette pyramide est ouverte à tout type de programmes : en tertiaire ou en logement, en construction neuve ou en réhabilitation. À propos de REALITES Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d'ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d'activités.) et en Maîtrise d'usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers. Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Building Technologies (RBT), pôle ingénierie-technologie de construction industrielle hors site, pour des bâtiments décarbonés, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Fort d'innovations exclusives et de développements en robotique, RBT offre des solutions de rupture pour pondérer la hausse des coûts et diviser par deux les délais de construction, tout en réduisant fortement son empreinte environnementale. Premier maître d'ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l'appui d'un Comité de mission composé d'experts reconnus. Fort de plus de 640 collaborateurs et d'une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2020, une hausse de 23,8% de son chiffre d'affaires à 204 M€. Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires de 800 M€ avec un Résultat Opérationnel de 8%. REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). Pour en savoir plus : groupe-realites.com



