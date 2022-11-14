Realites : Document AMF CP. 2022DD871555

|
2022DD871555
|
14 novembre 2022
FR0011858190 - DD154102
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
oRigine SAS personne morale liée à Christophe De Brebisson, Administrateur
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : REALITES
LEI : 969500QNETQTC70HHE57
DETAIL DE LA TRANSACTION 1
DATE DE LA TRANSACTION : 09 novembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 29.4700 Euro
VOLUME : 350.0000
PRIX UNITAIRE : 29.6000 Euro
VOLUME : 300.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 29.5300 Euro
VOLUME : 650.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 2