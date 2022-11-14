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    ALREA   FR0011858190

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Realites : Document AMF CP. 2022DD871555

14/11/2022 | 18:25
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2022DD871555

14 novembre 2022

FR0011858190 - DD154102

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

oRigine SAS personne morale liée à Christophe De Brebisson, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : REALITES

LEI : 969500QNETQTC70HHE57

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 09 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 29.4700 Euro

VOLUME : 350.0000

PRIX UNITAIRE : 29.6000 Euro

VOLUME : 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 29.5300 Euro

VOLUME : 650.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 10 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 29.7300 Euro

VOLUME : 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 29.7300 Euro

VOLUME : 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

REALITES SCA published this content on 14 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 November 2022 17:24:06 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 13,9 M 14,3 M -
Dette nette 2022 259 M 268 M -
PER 2022 9,38x
Rendement 2022 4,26%
Capitalisation 106 M 109 M -
VE / CA 2022 0,91x
VE / CA 2023 0,74x
Nbr Employés 609
Flottant 25,1%
Graphique RÉALITÉS
Durée : Période :
Réalités : Graphique analyse technique Réalités | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique RÉALITÉS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 29,90 €
Objectif de cours Moyen 45,75 €
Ecart / Objectif Moyen 53,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Yoann Choin-Joubert Chairman & Chief Executive Officer
Marc Bernard Chief Financial Officer & Administrative Officer
Nathalie Gonnard Director-Organization & Information Technology
Cristina Peicuti Independent Director
Christophe de Brébisson General Secretary & Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
RÉALITÉS-6.56%109
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED-5.50%33 060
CHINA RESOURCES LAND LIMITED-7.01%27 755
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.1.28%26 662
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.-0.33%25 700
CK ASSET HOLDINGS LIMITED-3.97%21 658