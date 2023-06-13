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Realites : Document AMF CP. 2023DD914716

13/06/2023 | 18:13
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2023DD914716

13 juin 2023

FR0011858190 - DD167125

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

GRAND R sas, MEMBRE DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE REALITES

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : REALITES

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 13 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 26.3600 Euro

VOLUME : 317.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 26.3600 Euro

VOLUME : 317.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 13 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

REALITES SCA published this content on 13 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 June 2023 16:12:00 UTC.


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Dette nette 2023 321 M 345 M -
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Rendement 2023 4,59%
Capitalisation 93,8 M 101 M -
VE / CA 2023 1,04x
VE / CA 2024 0,78x
Nbr Employés 1 009
Flottant 25,1%
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Objectif de cours Moyen 40,00 €
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Cristina Peicuti Independent Director
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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