Realites : Forte croissance des résultats du 1er semestre 2021

Après prise en compte d'un résultat financier de -3,8 M€ et d'une charge d'impôt de 0,4 M€, le résultat net s'établit à 4,0 M€, en hausse de 96,3% et le résultat net Part du Groupe à 2,8 M€, soit +123,2%.

De son côté, l'activité de Maîtrise d'usage enregistre un chiffre d'affaires stable à 7,5 M€, dans l'attente des contributions au 2nd semestre 2021 des deux nouvelles résidences services pour séniors HEURUS ouvertes en fin de 1er semestre à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35) et Brest (29), ainsi qu'une nouvelle résidence étudiante CAP'ETUDES, livrée début août à Besançon (25). La réouverture du centre UP2PLAY début juin et l'acquisition du groupe VINDEMIA (Midi & Demi) au 1er septembre viendront consolider la croissance attendue du chiffre d'affaires de la Maîtrise d'usage sur le 2nd semestre de cette année.

Indicateur essentiel de la croissance à court / moyen terme du groupe, les réservations ont progressé de 14,3% à 133,2 M€ contre 116,6 M€ au 1er semestre 2020 et 84,7 M€ au 1er semestre 2019. Le carnet de commandes, qui intègre le backlog commercial, l'offre commerciale et le portefeuille foncier affiche une hausse de 13,5% à 2 162,4 M€, assurant une très forte visibilité sur l'activité du Groupe à 4 ans.

Cette surperformance de la Maîtrise d'ouvrage par rapport au marché confirme la pertinence du positionnement du Groupe en tant que développeur territorial et celle de son modèle de rupture intégrant la Maîtrise d'usage (exploitation) pour conquérir et pérenniser la confiance des territoires. Ces atouts stratégiques, renforcés par une forte expertise technique interne, permettent de maintenir un rythme de développement foncier élevé, assurant une continuité de son offre commerciale dans un marché en pénurie d'offre.

Fort de l'excellente orientation de ses résultats au 1er semestre et de la nouvelle croissance des réservations, REALITES relève son objectif de chiffre d'affaires 2021 autour de 280 M€ contre plus de 250 M€ initialement annoncé. Le Groupe confirme un taux de résultat opérationnel autour de 7% sur l'exercice.

Au 30 juin 2021, REALITES présente des capitaux propres de 102,3 M€ avec une trésorerie active de 58,7 M€, un endettement de 185,5 M€ (hors obligations locatives et dettes immobilières) et un endettement financier net de 126,8 M€. Le gearing ressort à 124%, contre 134% au S1 2020 et est attendu en baisse pour la fin de l'année.

Il est rappelé que la Maîtrise d'usage, levier de développement commercial pour la Maîtrise d'ouvrage et moteur de récurrence de l'activité du Groupe, permettra lorsqu'elle atteindra sa taille critique, d'assurer une hausse sensible de la rentabilité de REALITES vers 2025.

À propos de REALITES

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d'attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d'ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d'activités…) et en Maîtrise d'usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.

Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Building Technologies (RBT), pôle ingénierie-technologie de construction industrielle hors site, pour des bâtiments décarbonés, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Fort d'innovations exclusives et de développements en robotique, RBT offre des solutions de rupture pour pondérer la hausse des coûts et de diviser par deux les délais de construction, tout en réduisant fortement son empreinte environnementale.

Premier maître d'ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l'appui d'un Comité de mission composé d'experts reconnus.

Fort de plus de 640 collaborateurs et d'une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2020, une hausse de 23,8% de son chiffre d'affaires à 204 M€.

Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires de 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8%.

REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com

Contact analystes/investisseurs :

REALITES - Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 - comfi@realites.com

Contact presse économique et financière :

CAPVALUE - Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 - info@capvalue.fr

Contact presse corporate et immobilier

Galivel & Associés - +33 1 41 05 02 02 - galivel@galivel.com

