Realites : Un projet architectural adopté pour un Stade Bauer olympique !

Grâce à la future Bauer BOX, avec ses bureaux et espaces de travail collaboratifs, ses commerces et ses services de santé notamment, le nouveau Stade va s'ouvrir sur son quartier. Chacun y trouvera une place et pourra vivre une expérience privilégiée aux couleurs de BAUER.

Cette rénovation vient s'inscrire dans l'héritage de ce stade plus que centenaire en conservant son architecture. Les futurs 10 000 spectateurs de l'enceinte audonienne profiteront d'un stade bâti sur un modèle à l'anglaise, avec des tribunes proches de la pelouse : un stade en phase avec l'ADN du Red Star qui conservera sa ferveur et son ambiance populaire. Bauer prendra une teinte verte avec une végétalisation nouvelle. Au-delà du terrain de jeu qui reste en pleine terre, un jardin nature de 500 m² sera créé à Bauer et viendra compléter les 1 500 m² de toitures végétalisées ainsi que les 450 m² de jardins-terrasses.

Un an après la consultation citoyenne et un travail continu entre la Mairie de Saint-Ouen, REALITES, le Red Star FC et le Collectif Red Star Bauer, quelques modifications ont été apportées au projet depuis sa présentation d'étape le 7 juillet dernier. Désormais, le projet dévoilé fait l'unanimité au sein de toutes les parties prenantes.

L'aspect architectural du Stade est acté. Ce Stade ne sera plus un frein à la progression du club et permettra à la ville de proposer un élément structurant pour l'embellissement et l'animation du quartier.

Le phasage des travaux prévoit la mise en service de la Tribune Sud au pied de Planète Z dès la saison prochaine. Cette tribune recevra un traitement acoustique spécifique. La Tribune Est sera la suivante, livrée en août 2023, au moment où les travaux de la Tribune Ouest débuteront, pour s'achever en janvier 2025. La Bauer Box et la Tribune Nord seront, quant à elles, livrées en août 2025.

100 ans plus tard, le Stade à nouveau inscrit dans la liste des sites d'entrainement des Jeux

Cent ans après avoir accueilli les matchs du tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 1924, le Stade Bauer vient d'être officialisé site d'entraînement pour les épreuves de football des JOP 2024.

Un siècle plus tard, Bauer, encore menacé de destruction en 2016, retrouve donc une dimension olympique et incarne plus que jamais une fierté pour le club et la ville !

« Bauer Corner » : ouverture de la maison du projet et d'une boutique du club

Cette réunion publique était également l'occasion de dévoiler la maison de projet baptisée « Bauer Corner » à l'entrée du stade. Elle abrite la maquette du projet de rénovation du Stade Bauer ainsi que la nouvelle boutique officielle du club. Ouvert à tous du lundi au vendredi, ce nouvel espace a pour but d'informer les riverains sur le projet et le chantier de rénovation du stade, et ce pendant toute la durée des travaux.

Karim BOUAMRANE, Maire de Saint-Ouen-sur-Seine,Vice-Président du département : « Le Stade Bauer est enfin posé. Nous sommes passés d'un stade au bord de la destruction pure et simple en 2016 à un stade qui est olympique aujourd'hui. C'est le résultat d'un travail fin et d'une concertation permanente avec les acteurs du projet et de terrain avec les habitants. Nous avions sondé la population en novembre 2020, partant ainsi de leurs suggestions. Nous avons finalisé aujourd'hui plus qu'un stade avec REALITES, le Red Star FC et le collectif Red Star Bauer. Bauer résulte d'un consensus unanime. Il conserve son nom pour devenir un lieu de vie conforme à nos exigences environnementales, d'attractivité et de vitalité pour ce quartier à proximité des Puces. Les orientations municipales sur le beau, le besoin d'apaisement, le sentiment de fierté et l'excellence sont largement respectées dans ce projet structurant inscrit dorénavant dans l'héritage olympique."

Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DGfondateur de REALITES : « Je me réjouis aujourd'hui de présenter un projet revu et finalisé. Les discussions entre la Mairie de Sain-Ouen, le Red Star FC, le collectif Red Star Bauer et REALITES ont permis d'aboutir à un projet utile à ce territoire d'excellence, dont nous sommes tous fiers ! Par ailleurs, je suis très heureux pour tous les Audoniens de la sélection du stade Bauer parmi les sites d'entraînement des Jeux de Paris 2024. C'est une consécration pour toutes celles et ceux qui s'impliquent au quotidien dans ce projet. Le Stade Bauer rénové sera un pôle d'attractivité, un lieu de vie, de ferveur populaire, écologiquement responsable, bien dans son temps. Avec lui, c'est toute la ville de Saint-Ouen qui va entrer dans la lumière du plus grand événement sportif et médiatique de tous les temps. »

Patrice HADDAD, Président du Red Star FC : « C'est l'aboutissement d'un travail entamé il y a maintenant plus de dix ans et concrétisé ces derniers mois en collaboration avec le groupe REALITES, la Mairie de Saint-Ouen et le collectif Red Star Bauer pour trouver une solution pérenne à la question de Bauer. Aujourd'hui, le projet est lancé et fait l'unanimité. C'est une satisfaction, d'autant que nous avons la garantie de pouvoir évoluer à Bauer durant toute la phase de travaux. Cette nouvelle enceinte nous permettra de continuer à nous développer et à grandir, tout en restant un lieu accessible à tous. L'inscription du Stade Bauer comme site olympique des Jeux de Paris 2024 est une formidable nouvelle, pour tous les amoureux du Red Star et de ce stade. »

