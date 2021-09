Réalités : acquisition de 85% du capital de Vindemia

Réalités annonce l'acquisition de 85% du capital de Vindemia, groupe de restauration d'entreprises basé dans l'Ouest de la France, opérant notamment la marque Midi & Demi, ses fondateurs conservant 15% du capital et gardant la direction opérationnelle.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie de renforcement des activités récurrentes de maîtrise d'usage de Réalités, avec lesquelles apparaissent de fortes synergies, et ouvre de nouvelles opportunités dans le cadre du développement du tertiaire et des grands projets.



Vindemia gère près de 25 établissements, soit plus de 3.000 couverts journaliers, emploie 90 salariés et a généré en 2019 un chiffre d'affaires proche de cinq millions d'euros. L'acquisition a notamment été réalisée par échange de titres auto-détenus par Réalités.



