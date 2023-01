Realites : acquisition de la société Vargo Invest

Realites annonce l'acquisition de Vargo Invest une société spécialisée dans le montage et la commercialisation d'opérations dans l'immobilier ancien.



Créée en 2014, Vargo Invest a réalisé un CA de 2.5 ME en 2022, avec ses 7 collaborateurs. La société est implantée à Paris, Bordeaux, Lyon et en Haute-Savoie, et 'apporte une réponse concrète aux attentes des marchés de la rénovation, notamment par une expertise avancée des différents dispositifs fiscaux en vigueur dans l'ancien'.



Cette opération vient compléter l'offre intégrée de Realites à destination des décideurs publics et privés des territoires.



Selon Realites, 'ce rapprochement est porteur de fortes synergies intra-groupe' et 'doit permettre au Groupe de capter de nouveaux marchés géographiques via les centres-villes, notamment à Paris'.



