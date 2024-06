Réalités est un développeur de solutions innovantes pour des territoires plus intelligents et plus respectueux de l'environnement. Fort de son double positionnement de maîtrise d'ouvrage (logements, habitat géré, commerces, bureaux, locaux d'activités, etc.) et de maîtrise d'usage (exploitation de résidences services pour séniors, de résidences pour étudiants, de complexes de loisirs, et de centres de santé), Réalités crée des projets qui répondent aux enjeux des métropoles et des villes en leur apportant du sens, de la valeur et de l'attractivité. Première entreprise à mission du secteur de la maîtrise d'ouvrage, Réalités s'engage à réconcilier le but lucratif de son entreprise avec l'intérêt général.

Secteur Développement et opérations immobilières