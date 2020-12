Réalités : lancement d'une augmentation de capital

Réalités annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du DPS pour un montant d'environ 4,9 millions d'euros au profit de la Manco Grand R, une société par actions simplifiée regroupant les managers du groupe.



L'émission sera réalisée en numéraire par émission de 243.750 actions nouvelles à un prix fixé à 20 euros par action. Elles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth Paris auprès d'Euronext.



L'opération contribuera à renforcer l'alignement des intérêts entre actionnaires fondateurs et management, financer le cycle de développement de Réalités à moyen terme et asseoir son indépendance financière.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.