Realites : le résultat net pdg s'effondre (-74,5%) en 2023

Le 28 mars 2024 à 18:25 Partager

Realites publie un chiffre d'affaires de 402 ME au titre de l'exercice 2023, en hausse de 15% par rapport au précédent exercice.



Dans le même temps, l'EBITDA ressort à 33 ME en repli de 8,2% par rapport à 2022, et le résultat opérationnel s'établit à 20,1 ME (-27,1%).

Le résultat net part du groupe s'effondre quant à lui de 74,5% entre 2022 et 2023 passant de 10,7 à 2,7 ME.



En 2024, dans un marché qui a atteint son point bas et qui montre des premiers signes d'amélioration avant une reprise plus soutenue attendue pour 2025, le groupe Realites poursuivra la stratégie mise en place en

2023.



Trois objectifs sont définis: finaliser l'évolution du portefeuille, asseoir la structure financière du groupe et capitaliser sur l'engagement des collaborateurs pour accompagner l'évolution du marché.



'Realites a tous les atouts pour sortir grandi des deux années de consolidation qui nous attendent : de beaux projets, des équipes engagées, une ingénierie de haut niveau et des valeurs fondamentales adaptées au contexte - agilité, combativité, résilience et volontarisme', indique Yoann Choin-Joubert, Président Directeur Général du groupe Realités.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.