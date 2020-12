Réalités : lève 10 millions d'euros auprès de ses managers

Réalités annonce la levée de près de 10 millions d'euros auprès de ses managers après que Yoann Choin-Joubert, p.d.-g. de la société, a décidé pour la 3e fois d'ouvrir le capital du groupe à ses managers.



Quarante-neuf d'entre-eux - sur 90 sollicités - ont ainsi apporté 10 millions d'euros au capital du groupe, soit 'la levée de fonds la plus importante jamais réalisée auprès de ses cadres par une entreprise du secteur', assure l'entreprise.



Avec le concours de la Banque Palatine et de la BRED, les 49 managers se sont regroupés au sein de la société 'Grand R', dotée de 10 ME (7 ME apportés par les cadres et 3 ME par un emprunt) qui se répartissent de la façon suivante: 4,875 millions au capital de Réalités, et 4,8 millions au titre d'une obligation TSSDI sur Réalités.



Le p.d.-g. s'est par ailleurs engagé à mener une réflexion sur une ouverture du capital accessible à l'ensemble des collaborateurs du groupe.



