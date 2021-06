Entreprise à mission depuis janvier 2021, le groupe de développement territorial Réalités dévoile son comité de mission, soit une instance indépendante en charge d'évaluer annuellement si la stratégie déployée est en ligne avec la mission et les objectifs de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) inscrits dans ses statuts.



Présidé par une collaboratrice de Réalités, le comité de mission rassemble des experts des territoires et de leur aménagement, des spécialistes des enjeux environnementaux, des business à impact positif. Le comité sera présidé par Tifany Castignoles, Directrice Attractivité des Territoires Grands Projets Urbains Réalités.



Les autres membres sont Mathias Vicherat, secrétaire Général de Danone, Eva Sadoun, présidente cofondatrice de LITA.CO et Rift, Yannick Agnel, directeur sportif du club de e-sport MCES et champion olympique de natation, Sébastien Lecorrs, Responsable Gestion Actif Passif et Etudes Financières à la MAIF, Marie Tabarly, navigatrice, créatrice de Elemen'Terre, Bastien Regnier, Directeur Général de l'association Villes de Franc et Brigitte Bariol-Mathais, Déléguée Générale de la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme.



