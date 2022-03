Realites : progression de 31% du résultat net pg annuel

Realites publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe en progression de 31,1% à huit millions d'euros et un EBITDA en augmentation de 43,2% à 34,8 millions, soit une marge d'EBITDA passant de 11,9% en 2020 à 12,2% sur l'exercice écoulé.



Le groupe immobilier a réalisé un chiffre d'affaires en augmentation de 39,5% à 285,7 millions d'euros, et vu ses réservations s'accroitre de 14,1% à 332 millions, portant son carnet de commandes à un peu plus de 2,45 milliards.



Ce carnet permet à Realites de confirmer ses objectifs à court et moyen termes, dont un chiffre d'affaires 2022 supérieur à 400 millions d'euros, en avance sur son plan 'Ambitions 2025'. Au titre de 2021, il propose la distribution d'un dividende de 1,80 euro par action (+157%).



