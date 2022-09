Réalités : résultat net stable au 1er semestre

Réalités publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net part du groupe stable à 2,8 millions d'euros et un résultat opérationnel en hausse de 20,8% à neuf millions, soit 6,4% du chiffre d'affaires contre 6% l'an dernier.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 12,6% à 141,1 millions d'euros, porté par la dynamique et la complémentarité des deux métiers du groupe, avec des croissances de 14,1% en maîtrise d'ouvrage (développement) et de 56% en maîtrise d'usage (services).



Réalités réaffirme son objectif de réaliser en 2022 un chiffre d'affaires supérieur à 400 millions d'euros, ainsi que celui d'atteindre en 2025 un chiffre d'affaires de 800 millions et un taux de résultat opérationnel de 8%.



