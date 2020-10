Résultats semestriels au 30 juin 2020 : une entreprise résiliente, des perspectives de croissance intactes

Non versement du dividende et diminution des sommes versées au titre de l'intéressement sur l'exercice pour soutenir la trésorerie du Groupe et préserver ses ressources en vue de la reprise

Capacité de l'entreprise et du management à anticiper et gérer une situation de crise

Maintien de la rentabilité opérationnelle du Groupe et perspectives de croissance intactes à court et moyen termes

La poursuite des activités du Groupe a été rendue possible grâce à la mise en œuvre de son Plan de Continuité d'Activité dès le début du mois de mars, lequel a régulièrement été adapté en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des différentes recommandations des opérateurs du métier (OPPBTP49, FPI50). Le Groupe a ainsi équipé l'intégralité de ses collaborateurs en outils digitaux

Le Résultat Net Part du Groupe s'établit ainsi à 1,2 M€, tenant compte du double impact lié à IAS 23 et à la crise sanitaire (vs. 1,7 M€ au 30 juin 2019).

Le Résultat Opérationnel progresse de 24% et s'élève à 4,2 M€ (vs 3,4 M€ au 1er semestre 2019), faisant ressortir un taux de marge opérationnelle de 6,3% (vs 5,4% au 1er semestre 2019). Tout en étant en progression, cette marge a été impactée par l'arrêt des actes de vente et des chantiers pendant le confinement. Ce décalage devrait engendrer une amélioration du taux de marge sur le deuxième semestre de l'année.

L'EBITDA ressort en forte progression à 9,3 M€ (+87,5% vs. 1er semestre 2019). Hors impact du retraitement IFRS 16, l'EBITDA consolidé ressort à 5,6 M€ (+14,3% vs. 1er semestre 2019).

A moyen-long terme, la croissance est alimentée par le nouveau niveau record du Développement foncier réalisé par le Groupe, à hauteur de 334 M€ sur la période (+15,9% vs. 1er semestre 2019), intégrant le développement de projets classiques principalement dans les activités du Résidentiel et des Résidences gérées (ie. 230 M€ de CA développé). Le niveau de Réservations est également en forte progression (116,6 M€ vs. 84,7 M€ au 1er semestre 2019), avec un niveau de réservation en diffus qui reste stable malgré la crise.

L'offre commerciale est stable à 163 M€ (vs. 165 M€ au 31/12/2019) conformément aux prévisions attendues, avec plusieurs lancements commerciaux attendus sur le deuxième semestre de l'année. Le pourcentage de stock achevé reste également très bas à 1,9% de l'offre globale, en % du nombre de lots (vs. 3,9% au niveau national1).

Lors de ce premier semestre, l'activité de CAP'ETUDES n'a pas été impactée par la crise sanitaire et la filiale a normalement honoré ses échéances auprès de ses propriétaires et de ses financeurs. Ceci démontre, dans un cas de crise majeure, la résilience du modèle et, d'une manière plus générale, le manque de place de lits étudiants en France.

Durant toute la période de confinement, les dirigeants et les instances représentatives du personnel ont travaillé en étroite collaboration à la mise en œuvre des solutions qui s'imposaient de manière responsable afin de préserver les intérêts collectifs et individuels, dans l'intérêt de l'entreprise. C'est dans cet esprit qu'un « Nouveau contrat social », centré autour d'une démarche RSE, liant les collaborateurs, les dirigeants et les actionnaires, a été adopté à l'unanimité par le CSE à la fin du mois de mai.

Côté Maîtrise d'usage, les principales mesures ont concerné HEURUS. Du fait du risque sanitaire extrêmement élevé sur la population accueillie au sein de ses résidences et en parfait accord avec le Conseil d'administration, la Direction d'HEURUS a décidé dès le 11 mars de prendre des mesures conservatoires extraordinaires de confinement de ses résidents, de limitation des déplacements intra- muros, et d'arrêt de toute nouvelle entrée de résidents durant deux mois. Au-delà de l'impact financier de ces décisions, totalement assumé par le Groupe, la Direction d'HEURUS peut se féliciter de ne déplorer à ce jour aucun décès lié au COVID-19 au sein de ses établissements.

REALITES a eu par ailleurs recours au chômage partiel, avec maintien du salaire, à compter du 18 mars et jusqu'à la fin du mois de mai 2020, principalement pour les équipes commerciales et techniques de la Maîtrise d'ouvrage.

Ces choix et mesures assurent au Groupe, à moyen terme, de maintenir le niveau d'investissement initialement prévu et de ne pas obérer le fort développement à venir.

Dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'Etat (« PGE »), REALITES a souscrit début juin un emprunt de 21 500 000 € destiné à soutenir la trésorerie du Groupe, poursuivre le développement de ses activités d'ouvrage et d'usage et assumer sereinement le surcoût lié à la crise. Ce prêt, garanti à hauteur de 90% par l'Etat, d'une maturité initiale de 12 mois, pouvant être prorogé et amorti sur une durée maximale de 5 ans à la main du Groupe, porte intérêt au taux de 0,50% sur sa période initiale.

Ces mesures ont pesé sur la rentabilité de cette activité en développement sur le 1er semestre. Toutefois, au sortir de la période de confinement, il apparait que les contacts, les réservations et les entrées en résidence ont repris sur un rythme supérieur à celui connu en début d'année, démontrant le bien-fondé du positionnement d'HEURUS par rapport aux EHPAD et le besoin croissant de solutions d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes.

Le retard d'activité constaté au 1er semestre ne remet pas en cause la tendance générale de croissance soutenue à moyen terme. L'effet décalage constaté sur l'activité de Maîtrise d'ouvrage devrait venir soutenir d'autant plus la croissance attendue sur les exercices 2021 et 2022.

Glossaire

Actes : pour l'année en cours, les logements réservés pour lesquels l'acte de vente notarié ou le contrat sous seing privé ont été signés.

Activités gérées : activités consistant à produire des résidences services pour étudiants et personnes âgées.

Backlog commercial recouvre pour les Ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA), les logements réservés pour lesquels l'acte de vente notarié n'a pas encore été signé et les logements réservés non livrés pour lesquels l'acte de vente notarié a été signé

hauteur de la partie non encore prise en Chiffre d'Affaires (sur un programme avancé à 30 %, 30 % du Chiffre d'Affaires d'un logement pour lequel l'acte de vente notarié a été signé est comptabilisé en Chiffre d'Affaires, 70 % sont inclus dans le backlog ).

Carnet de commandes comprend (i) le portefeuille foncier, (ii) l'offre commerciale, et (iii) le backlog commercial.

Chiffre d'affaires économique : Chiffre d'Affaires IFRS auquel s'ajoute le Chiffre d'Affaires des sociétés mises en équivalence au prorata des détentions du Groupe.

Développement foncier : revenus futurs potentiels de la commercialisation de programmes sur l'ensemble des terrains pour lesquels un engagement (i.e. une promesse de vente) a été signé au cours de l'année.

Lots livrés en stock : logements non vendus des programmes immobiliers achevés.

Offre commerciale : revenus futurs potentiels sur la base des opérations lancées commercialement, c'est-à-dire la totalité des logements non réservés à cette date (déduction faite des tranches commerciales non ouvertes).

Portefeuille foncier : revenus futurs potentiels liés à la commercialisation de programmes sur l'ensemble des terrains pour lesquels tout engagement (i.e. une promesse de vente) a été signé.

Réservation : pour l'année en cours, les logements réservés pour lesquels l'acte de vente notarié n'a pas encore été signé (pour les Ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA)).

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises, définie par la Commission Européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.

Vente en bloc : vente de tout ou partie des lots d'un programme immobilier à un seul acquéreur (bailleur social, investisseur institutionnel, investisseur privé).

Vente en diffus : vente intermédiée ou non d'un logement (hors social) dans un programme immobilier.

Volume d'activité : ensemble des opérations sur lesquelles REALITES travaille, dont la comptabilisation peut intervenir en intégration globale ou être mise en équivalence (selon la gouvernance de ladite opération). Ce n'est pas un Chiffre d'Affaires.

À propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui s'appuie sur un pôle d'activités de maîtrise d'ouvrage opérant sur plusieurs secteurs (habitation, résidences gérées, commerces, bureaux, locaux d'activités, équipements sportifs), un pôle d'activités de maîtrise d'usage regroupant plusieurs solutions d'exploitation (résidences services pour séniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et bien-être), un laboratoire d'innovation et de développement de grands projets urbains qui accompagne les villes moyennes et les métropoles pour une nouvelle offre territoriale, créatrice de valeurs, d'attractivité et de développement économique, et l'ingénierie de haut niveau de ses services ressources.

Résumée en une signature, « L'intelligence des territoires », la capacité du groupe REALITES à agréger des talents pour concevoir et faire vivre le projet qui corresponde le mieux possible aux besoins d'une ville, d'un arrondissement ou d'un quartier, fait de lui un partenaire durable des décideurs publics et privés.

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc). Fort de 400 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2019, un chiffre d'affaires de plus de 165 millions d'euros.

REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA).

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com

Contact analystes/investisseurs

REALITES : +33 2 40 75 50 91 - comfi@realites.com

Contact presse économique et financière :

REALITES, Arnaud TESSON : +33 6 11 76 59 05 - a.tesson@realites.com

Contact presse corporate et immobilier :

Galivel & Associés - +33 1 41 05 02 02

7