REALITES

Stade Bauer : REALITES en négociations exclusives avec TODD INTERESTS



10-Juil-2024 / 07:45 CET/CEST

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Stade Bauer : REALITES en négociations exclusives avec TODD INTERESTS

Saint-Herblain, le 10 juillet 2024. Le groupe de développement territorial REALITES annonce être entré sous exclusivité avec le groupe TODD INTERESTS concernant la cession de l’exploitation du stade Bauer et la cession du stade lui-même. Est à l’étude la possibilité d’adjoindre à l’opération une surface qui reste à déterminer dans le programme « Bauer Box ». Les deux groupes partagent la même vision du projet d’ensemble au service du Territoire, du Club, des supporters et de l’ensemble des riverains. La période d’exclusivité entre les deux entreprises s’étend jusqu’au mois de septembre 2024. Les travaux « en site occupé » du stade Bauer (qui sera porté à 9 834 places) et de la Bauer Box (30 600 m2) avancent dans les temps prévus. Site d’entraînement des Jeux Olympiques 2024, le stade continuera d’accueillir les matchs à domicile du Red Star FC, qui évoluera la saison prochaine en ligue 2.

À propos de REALITES Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles des solutions immobilières utiles, créatrices d’attractivité et de développement économique. Logements, bureaux, résidences avec services, pôles santé, crèches, commerces… dans tous nos projets, nous pensons le besoin et l’usage avant l’ouvrage. Pour cela, le Groupe dispose d’une expertise globale qui va de la conception à l’exploitation, en passant par le développement, l’investissement et le portage. Premier maître d’ouvrage devenu « entreprise à mission » en France dès 2021, REALITES est un acteur engagé de l’immobilier qui concilie but lucratif et intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus. Fort d’une ambitieuse stratégie de développement en France (à travers 7 directions régionales) et à l’international (Maroc, Sénégal, Portugal), REALITES affiche en 2023 une progression de 15 % de son chiffre d’affaires à 402 M€. Pour en savoir plus : realites.com Contact presse : REALITES - Matthieu Maury : 06 80 12 29 94 – m.maury@realites.com Fichier PDF dépôt réglementaire



